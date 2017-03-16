Отчет Hoppa также рассматривает другие сферы, такие как стоимость автобусных экскурсий, ключевых аттракционов, несмотря на то, что они не включены в рейтинг.

Ниже представлены топ-15 самых дорогих направлений, согласно этому отчету.

15. Париж, Франция — £116.99 (137.33 евро) за ночь

15 самых дорогих мест для каникул в мире
Foto: Pixabay

Отель на двоих: £128.96 (151.38 евро)
Обед на двоих: £42.62 (50.03 евро)
Бутылка вина: £7 (8.21 евро)
Такси: £7.80 (9.15 евро)
Чашка кофе: £4.05 (4.75 евро)
Коктейль: £10 (11.74 евро)
Пинта пива: £5.85 (6.86 евро)

Главный политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.

Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.