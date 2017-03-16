15 самых дорогих мест для каникул в мире

Сайт Hoppa опубликовал свой ежегодный отчет, в рамках которого был составлен рейтинг городов по уровню затрат на отдых по 84 направлениям по всему миру. Hoppa проанализировал среднюю стоимость одной ночи в отеле на человека. Общая стоимость отдыха на одного человека включает, помимо стоимости комнаты в отеле, стоимость обеда на двоих с бутылкой вина, стоимость 3-километровой поездки в такси, стоимость кофе, коктейля и пинты пива.

Отчет Hoppa также рассматривает другие сферы, такие как стоимость автобусных экскурсий, ключевых аттракционов, несмотря на то, что они не включены в рейтинг.

Ниже представлены топ-15 самых дорогих направлений, согласно этому отчету.

15. Париж, Франция — £116.99 (137.33 евро) за ночь

Foto: Pixabay

Отель на двоих: £128.96 (151.38 евро)

Обед на двоих: £42.62 (50.03 евро)

Бутылка вина: £7 (8.21 евро)

Такси: £7.80 (9.15 евро)

Чашка кофе: £4.05 (4.75 евро)

Коктейль: £10 (11.74 евро)

Пинта пива: £5.85 (6.86 евро)

Главный политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.

Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.