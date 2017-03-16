15 самых дорогих мест для каникул в мире

Отчет Hoppa также рассматривает другие сферы, такие как стоимость автобусных экскурсий, ключевых аттракционов, несмотря на то, что они не включены в рейтинг.
Ниже представлены топ-15 самых дорогих направлений, согласно этому отчету.
15. Париж, Франция — £116.99 (137.33 евро) за ночь
Отель на двоих: £128.96 (151.38 евро)
Обед на двоих: £42.62 (50.03 евро)
Бутылка вина: £7 (8.21 евро)
Такси: £7.80 (9.15 евро)
Чашка кофе: £4.05 (4.75 евро)
Коктейль: £10 (11.74 евро)
Пинта пива: £5.85 (6.86 евро)
Главный политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.
Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.
- 1. 14. Доха, Катар — £118.10 (138.55 евро) за ночь
- 2. 13. Дубаи, ОАЭ — £120.64 (141.51 евро) за ночь
- 3. 12. Лондон, Великобритания — £121.41 (142.4 евро) за ночь
- 4. 11. Дублин, Ирландия — £122.80 (144.04 евро) за ночь
- 5. 10. Каракас, Венесуэла — £123.08 (144.44 евро) за ночь
- 6. 9. Рим, Италия — £123.37 (144.65 евро) за ночь
- 7. 8. Гонолулу, Гавайи — £124.23 (141.52 евро) за ночь
- 8. 7. Амстердам, Нидерланды — £126.47 (144.06 евро) за ночь
- 9. 6. Венеция, Италия — £127.03 (144.71 евро) за ночь
- 10. 5. Стокгольм, Швеция — £131.14 (149.41 евро) за ночь
- 11. 4. Осло, Норвегия — £147.36 (167.89 евро) за ночь
- 12. 3. Копенгаген, Дания — £150.72 (171.69 евро) за ночь
- 13. 2. Нью-Йорк, США — £157.29 (179.17 евро) за ночь
- 14. 1. Цюрих, Швейцария — £170.43 (194.12 евро) за ночь