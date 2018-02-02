15 самых веселых и дружелюбных городов мира

Оказывается веселыми и дружелюбными могут быть не только люди, но и города. Портал Time Out опубликовал исследование City Life Index, в рамках которого были опрошены 15 тысяч человек, проживающих в 32 городах по всему миру. Эти люди оценивали свой город по таким критериям, как еда, напитки, культура, дружелюбие, доступность, счастье и пригодность для жизни. И вот что из этого вышло.
15. Мехико, Мексика
Индекс: 121,2
Жители Мехико любят посещать культурные мероприятия больше, чем где-либо еще в мире. Они ходят в театры, кино, картинные галереи, музеи и на концерты 76 раз в году.
14. Париж, Франция
Индекс: 124,9
Согласно исследованию парижане также любят культурные мероприятия. Однако такие мероприятия стоят довольно дорого. Кроме того, Париж называют столицей похмелья, где в среднем от него страдают в течение 1 месяца в году.
13. Остин, США
Индекс: 125,3
Этот город – настоящая столица живой музыки, а также он занимает второе место по числу баров.
Здесь вы в любое время года сможете найти подходящий концерт живой музыки на свой вкус.
12. Тель-Авив, Израиль
Индекс: 125,8
Здесь прекрасная кухня и расслабленная атмосфера. А кроме того, в среднем здесь работают всего 27 часов в неделю.
11. Эдинбург, Великобритания
Индекс: 128,2
Жители шотландского Эдинбурга знают толк в развлечениях. Они любят выпить, и в среднем похмелье отнимает у них 24 дня в году.
10. Барселона, Испания
Индекс: 128,4
Жители Барселоны совершают культурные выходы 71 раз в году. По этому параметру Барселона чуть уступает Мехико. Кроме того, жители этого города очень любят ужинать в ресторанах.
9. Филадельфия, США
Индекс: 129,2
Жители Филадельфии считают свой город самым пригодным для жизни, а также одним из самых приятных и веселых в мире. Дорога от дома до работы в среднем занимает всего 24 минуты.
8. Лиссабон, Португалия
Индекс: 130,2
Жители этого города много времени проводят в ресторанах, выбираясь на ужин со своей семьей. Кроме того, они отмечают, что здесь просто завести друзей или найти любовь.
7. Манчестер, Великобритания
Индекс: 130,9
Жители Манчестера любят выпить, однако они также могут провести время за чашкой чая.
6. Mадрид, Испания
Индекс: 131,1
Это один из лучших городов для тех, кто любит культуру. Рестораны Мадрида также никогда не пустуют, так как жители города больше кого-либо другого любят ужинать вне дома.
5. Лондон, Великобритания
Индекс: 131,4
86% лондонцев всегда могут найти что-то по своему вкусу в городе, будь то театр, ресторан или бар. Они ужинают вне дома в среднем 8 раз в месяц.
Город не оказался в числе первых трех лидеров, так как лондонцы редко заводят новых друзей, часто чувствуют стресс и считают город не слишком доступным.
4. Мельбурн, Австралия
Индекс: 132,3
Этот город лидирует по уровню счастья своих жителей. 9 из 10 мельбурнцев считают себя счастливыми людьми. Кроме того, они легко заводят друзей и считают свой город прекрасным местом для похода в ресторан.
3. Нью-Йорк, США
Индекс: 134,6
Занимая третье место, город отличается очень бурной и активной ночной жизнью. Кроме того, город занял второе место по уровню культуры.
Этот город также вошел в список самых желанных для туристов, несмотря на то что посетители вряд ли смогут легко завести себе друзей.
Кроме того, жители города часто ощущают стресс.
2. Порту, Португалия
Индекс: 137,9
Здесь очень дружелюбная атмосфера, а рестораны не оставят вас равнодушными. Жители города гордятся им, а ужин вне дома не нанесет излишне большой удар по бюджету.
1. Чикаго, США
Индекс: 138,2
Чикаго занимает первое место в категориях еда и напитки, счастье, культура, доступность и гордость за город. Единственный недостаток города – это вопрос безопасности: по этому критерию Чикаго набрал довольно мало баллов.