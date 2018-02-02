15 самых веселых и дружелюбных городов мира

Оказывается веселыми и дружелюбными могут быть не только люди, но и города. Портал Time Out опубликовал исследование City Life Index, в рамках которого были опрошены 15 тысяч человек, проживающих в 32 городах по всему миру. Эти люди оценивали свой город по таким критериям, как еда, напитки, культура, дружелюбие, доступность, счастье и пригодность для жизни. И вот что из этого вышло.

15. Мехико, Мексика

Индекс: 121,2

Жители Мехико любят посещать культурные мероприятия больше, чем где-либо еще в мире. Они ходят в театры, кино, картинные галереи, музеи и на концерты 76 раз в году.

14. Париж, Франция

Foto: Shutterstock

Индекс: 124,9

Согласно исследованию парижане также любят культурные мероприятия. Однако такие мероприятия стоят довольно дорого. Кроме того, Париж называют столицей похмелья, где в среднем от него страдают в течение 1 месяца в году.

13. Остин, США

Индекс: 125,3

Этот город – настоящая столица живой музыки, а также он занимает второе место по числу баров.

Здесь вы в любое время года сможете найти подходящий концерт живой музыки на свой вкус.

12. Тель-Авив, Израиль

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Индекс: 125,8

Здесь прекрасная кухня и расслабленная атмосфера. А кроме того, в среднем здесь работают всего 27 часов в неделю.

11. Эдинбург, Великобритания

Индекс: 128,2

Жители шотландского Эдинбурга знают толк в развлечениях. Они любят выпить, и в среднем похмелье отнимает у них 24 дня в году.

10. Барселона, Испания

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Индекс: 128,4

Жители Барселоны совершают культурные выходы 71 раз в году. По этому параметру Барселона чуть уступает Мехико. Кроме того, жители этого города очень любят ужинать в ресторанах.

9. Филадельфия, США

Индекс: 129,2

Жители Филадельфии считают свой город самым пригодным для жизни, а также одним из самых приятных и веселых в мире. Дорога от дома до работы в среднем занимает всего 24 минуты.

8. Лиссабон, Португалия

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Индекс: 130,2

Жители этого города много времени проводят в ресторанах, выбираясь на ужин со своей семьей. Кроме того, они отмечают, что здесь просто завести друзей или найти любовь.

7. Манчестер, Великобритания

Индекс: 130,9

Жители Манчестера любят выпить, однако они также могут провести время за чашкой чая.

6. Mадрид, Испания

Foto: Shutterstock

Индекс: 131,1

Это один из лучших городов для тех, кто любит культуру. Рестораны Мадрида также никогда не пустуют, так как жители города больше кого-либо другого любят ужинать вне дома.

5. Лондон, Великобритания

Индекс: 131,4

86% лондонцев всегда могут найти что-то по своему вкусу в городе, будь то театр, ресторан или бар. Они ужинают вне дома в среднем 8 раз в месяц.

Город не оказался в числе первых трех лидеров, так как лондонцы редко заводят новых друзей, часто чувствуют стресс и считают город не слишком доступным.

4. Мельбурн, Австралия

Foto: Shutterstock

Индекс: 132,3

Этот город лидирует по уровню счастья своих жителей. 9 из 10 мельбурнцев считают себя счастливыми людьми. Кроме того, они легко заводят друзей и считают свой город прекрасным местом для похода в ресторан.

3. Нью-Йорк, США

Foto: Shutterstock

Индекс: 134,6

Занимая третье место, город отличается очень бурной и активной ночной жизнью. Кроме того, город занял второе место по уровню культуры.

Этот город также вошел в список самых желанных для туристов, несмотря на то что посетители вряд ли смогут легко завести себе друзей.

Кроме того, жители города часто ощущают стресс.

2. Порту, Португалия

Foto: Shutterstock

Индекс: 137,9

Здесь очень дружелюбная атмосфера, а рестораны не оставят вас равнодушными. Жители города гордятся им, а ужин вне дома не нанесет излишне большой удар по бюджету.

1. Чикаго, США

Foto: AFP/Scanpix

Индекс: 138,2

Чикаго занимает первое место в категориях еда и напитки, счастье, культура, доступность и гордость за город. Единственный недостаток города – это вопрос безопасности: по этому критерию Чикаго набрал довольно мало баллов.