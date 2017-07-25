15 занимательных фактов, которые вы, скорее всего, не знали о Польше

Польша — девятая по величине страна Европы и одна из ближайших к нам "заграниц". Хотя бы раз, хотя бы проездом в ней, наверное, побывал каждый третий житель Латвии. Но многие и по сей день почти ничего не знают об этой стране. Например…

1. Краков был моментально включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Центр Кракова, который является одним из лучших образцов европейского средневекового города, настолько прекрасен, что был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках "первой волны", сразу после создания списка в 1978 году. Для сравнения — Старая Рига попала туда только в 1997 году, почти 20 лет спустя. Жемчужина исторического центра Кракова — старинная рыночная площадь — одна из крупнейших в Европе.

2. В Варшаве площадь больше, но не лучше

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Однако площадь в Кракове, хоть и прекрасна сама по себе, не является особенно большой, всего 4 га. Самая большая — в столице Польши, Варшаве — Замковая площадь. Она в шесть раз больше краковской, но во столько же раз более бестолковая. После Второй мировой войны под ней устроили транспортный хаб и вообще сделали ее сугубо утилитарной. Сейчас власти города пытаются вернуть площади былое значение и сделать ее магнитом для туризма. Один из способов достичь этого — открыть на ней Музей современного искусства. Произойдет это в 2019 году.

3. В Варшаве новое искусно маскируют под старое

Костел Святого Иоанна Крестителя — одно из самых замечательных зданий в Варшаве. Этот коктейль из красного кирпича и яркой, необычной башни придется по вкусу каждому, кто умеет держать в руках фотоаппарат. Вот только все это — новодел. Костел был на 90% разрушен во время Второй мировой войны, а после ее окончания храм восстановили по эскизам и чертежам XVII века.

4. В Польше — кругом вода

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В Польше находится один из крупнейших озерных краев Европы — Мазурское поозерье, в котором более 2000 озер. Прости Латгалия, но ты не можешь соперничать с областью, которая размером с 3/4 Латвии.

5. Одер — одна межграничная жемчужина…

Польша и Германия вдвоем являются хранителями настоящей жемчужины — Национального парка "Нижняя долина Одера", который раскинулся на обоих берегах Одера. Там много отличных туристических маршрутов, особенно интересным любителям птиц. Нижняя долина, в частности, ореол обитания черного аиста.

6. …а Щецинский залив — другая

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Второй удачный пример польско-немецкого сотрудничества — Щецинский залив, в который впадает Одер. На его берегу аж шесть городов (четыре из них — польские), а от моря его отделяет несколько крупных островов.

7. Кстати, у Польши много пляжей

Береговая линия Польши — более 450 километров (что меньше латвийских 490 км) и, разумеется, на них нашлось место и пляжам. Один из самых лучших — Mielno, к северу от Кошалин. Очень популярный в стране курорт, в летние месяцы там яблоку негде упасть.

8. А еще есть самые известные в Европе судоверфи

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Гданьск — город-порт (и не только) в Польше. В нем есть Судоверфи имени Ленина… э-э-э… то есть Гданьская судоверфь. Но когда на них был организован профсоюз солидарность, лидером которого был Лех Валенса, судоверфь носила имя вождя мирового пролетариата. Сейчас там действует Европейский центр солидарности, а если политика и дела давно минувших дней вам скучны, то добро пожаловать на пляж, променад или в театр.

9. Польшей управляют женщины

Да, с 16 ноября 2015 года премьер-министром Польши является Беата Шидло. А до нее была Эва Копач. У поляков нет с этим никаких проблем.

10. Там дешевые "биг-маки"

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Польша входит в топ-10 самых дешевых стран Европы по знаменитому "Индексу Биг-мака". Этот бутерброд стоит там всего 2.30 долларов. В Швейцарии, например, 6,35 доллара, а в Великобритании – 3,73.

11. Там любят пиво

Каждый гражданин Польши в среднем в год выпивает 99 литров пива. Больше этого пенного напитка пьют только в Чехии, на Сейшелах, в Австрии, Германии и в Намибии.

12. Это самая религиозная страна Европы

Целых 86% поляков в рамках опроса WIN/Gallup International на вопрос "Считаете ли вы себя религиозным", ответили "да".

13. Зубры, кругом одни зубры

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Ну, не кругом… но в Беловежской пуще, которую Польша делит с Белоруссией, живут уже около 800 зубров, что невероятное достижение, учитывая тот факт, что в один момент они уже почти совсем-совсем исчезли. Беловежская пуща, кстати, еще один объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, сама по себе уникальна — крупнейший первобытный лес в Европе, как никак.

14. Одна из лучших польских достопримечательностей лежит под землей

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Если и есть в Польше одна достопримечательность, ради которой в страну можно ехать специально, так это Соляная шахта в Величке, под Краковом. Она представляет собой коридоры и галереи на девяти подземных уровнях на глубине от 57 до 198 метров общей протяженностью более 200 км. Для туристов отрыты не все, но достаточно много, чтобы вы почувствовали себя настоящим шахтером. Тоже входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, причем попала туда сразу после Кракова, еще в 1978 году. Истинная жемчужина шахты — подземная часовня Святой Кинги (а еще есть часовня Святого Антония — не перепутайте!), датированная XVII веком и вырубленная, по сути, в соли. Производит неизгладимое впечатление даже на самых прожженных туристов.

15. А самая большая — стоит на земле

В Польше аж 16 объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО (в Латвии, увы, лишь полтора). Мы уже упомянули Краков, соляную шахту, Беловежскую пущу и Варшаву. Другие? Ну, например, концлагерь Освенцим (Аушвитц-Биркенау, а это — сильнейший фоторепортаж оттуда). А также орденский Мариенбург — самый большой кирпичный замок в мире. Правда — только никому не говорите! — он тоже "новодел", так как Вторая мировая война оставила его в дымящихся руинах.