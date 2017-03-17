Если вы хотите и можете посетить эти замечательные места во Франции — в этом году самое время сделать это. Ну а если путешествие по каким-то причинам невозможно, всегда можно заняться виртуальным туризмом и просто посмотреть видео, которые мы заботливо собрали.

1. Скалы Этреты, Нормандия

Скорее всего, вы уже видели их на фото и видео — самое время добраться до них в реальной жизни и лично убедиться в их неповторимости и красоте.

2. Озеро Анси, Верхняя Савойя

Гигантское — второе по величине во Франции — озеро подогревается термальными источниками, поэтому это идеальное место для тех, кто хочет смотреть на Альпы с воды… или из воды и не чувствовать себя при этом пингвином. Местный одноименный городок тоже прекрасен.

3. Поля лаванды в Провансе

Прованс знаменит своими лавандовыми полями, а если вы хотите увидеть их живьем, то ехать надо с июня по август, когда "голубое золото" собирают, чтобы затем превратить в мыло, духи или даже шербет.

4. Долина Луары

Долина, знаменитая замками и виноградниками, гигантская — 280 километров в длину и пронизывает несколько французских регионов. Во многих замках и виноградниках ждут гостей, но маршрут лучше планировать заранее.

5. Вердонское ущелье и ущелье Далюи в Провансе и Альпах Верхнего Прованса

Что может быть прекраснее, чем ущелье, особенно если оно настолько масштабное, как Вердонское? По дну этого каньона проходит река Вердон и с ней связана добрая половина развлечений, которым придаются те, кто приезжают во Францию посмотреть на все величие каньона. Далюи тоже впечатляет, хотя и меньше.

6. Бордо в Жиронде

"Спящая красавица", "Скрытая жемчужина Франции" — как только не называют Бордо разные путеводители и туристические ресурсы! Прекрасная архитектура и кухня, отличная инфраструктура и относительно невысокие (пока) цены.

7. Лагуна Аркашон, Жиронда

Находится в центре Серебряного берега и фактически представляет собой внутреннее море, связанное с Атлантическим океаном. На берегу — 10 городков и деревень, но наслаждаться там надо, конечно же, великолепной природой и видами. Тамошние дюны выше наших!

8. Национальный парк Севенны в Гаре и Лозере

Лучшие маршруты для пеших прогулок, чудесные долины и впечатляющие горы. Надо ли что-то еще добавлять?

9. Остров Мон-Сен-Мишель, Нормандия

Его, точнее его крепость на открытках видели все. Поэтому — обязателен к посещению каждым, кто добирается до северного побережья Франции.

10. Голубые лагуны Кассиса в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег

Лучшее место для любителей дайвинга, прыжков со скал и просто пляжного отдыха. Вода и песок там такие, что вы, фактически находясь недалеко от Марселя, легко можете вообразить, что оказались на берегу тропического острова.

11. Рокамадур, Ло

В 2016 году французы назначили этот горный городок самым красивым во всей стране. Кто мы (и вы) такие, чтобы оспаривать их выбор? Придется ехать и смотреть.

12. Лес Фонтенбло, Сена и Марна

Всего-то час езды на поезде из Парижа — и вы "в том самом" Лесу Фонтенбло, неоднократно воспетом в классической французской культуре. Излюбленное место отдыха многих жителей центральной части Франции (и Парижа). К их услугам — пешие, конные и велосипедные прогулки, а также экскурсии. К их — и к вашим.

13. Региональный парк в Лотарингии, Гранд-Эст

Современные парки, древние руины, прекрасная природа и озеро — все в одном лесном массиве!

14. Берег розового гранита, Кот-д'Армор

Получил название за розоватый цвет гранитных глыб, которые сформировали необычные "скульптуры", которым местные жители дали не менее необычные имена и придумали всем свои истории.

15. Национальный парк Меркантур, Приморские Альпы и Альпы Верхнего Прованса

Парк включает в себя долины семи рек, а мы особо рекомендуем горные альпийские озера. Есть в них что-то завораживающее.

16. Ницца, Прованс — Альпы — Лазурный берег

Город в представлении не нуждается и побывать там хотя бы раз должен, наверное, каждый. Во всяком случае, каждый, кто соберется во Францию.