16 убедительных причин отправиться в отпуск в самую дешевую страну в Европе

Курица не птица, Болгария — и 25 лет спустя — по-прежнему самая доступная для нас из всех "заграничных" стран. Но "гуманный ценник" — не единственная причина посетить Болгарию. Вот 16 других.

Пляжи

1. Солнечный берег — больше, чем солнечный

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Легендарный Солнечный берег с течением времени не становится хуже, он так же прекрасен, как и прежде. И дешев — наплыв туристов не избаловал местный бизнес и поесть в Варне и в прибрежных кафе и ресторанах по-прежнему значительно дешевле, чем в Юрмале.

2. Много милых прибрежных городков

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Треть болгарской береговой линии (378 км), омываемой Черным морем — золотые пляжи. Остальные 2/3 — это скалы и милые городки вроде Несебра, "жемчужины Черного моря" и резидента списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.