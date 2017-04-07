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Алекс Волтнер, автор travel-блога Swedish Nomad, составил список из 55 причин, почему каждый должен хоть раз в жизни побывать в Швеции. Мы изучили список и поняли, что примерно половина причин относится и к Латвии. Например, у нас тоже есть рыси, заросли черники и день летнего солнцестояния, а скоро ещё и Ikea откроется. Однако кое-что из списка можно встретить только в Швеции - и почему бы не запланировать поездку уже сейчас?
- 1. Дикая северная природа
- 2. Праздник раков
- 3. Замки, дворцы и крепости
- 4. Висбю: город-сказка
- 5. Стокгольм: в пределах досягаемости
- 6. Бирка. Не та, о которой вы подумали
- 7. Мир Астрид Линдгрен
- 8. Юг Швеции: Сконе
- 9. Горы: все по-взрослому
- 10. Smörgåstårta: рыбный торт для туристов
- 11. Фика и булочки с корицей
- 12. Ледяной отель в Юккасъярви
- 13. Далекарлийская лошадка
- 14. Лапландия и саамы
- 15. Отель в серебряной шахте
- 16. Первобытная гостиница
- 17. Самое вкусное: для сильных духом