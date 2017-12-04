18 причин, почему Финляндия — лучшая страна в мире

В 2017 году отмечается 100 лет независимости Финляндии, но, несмотря на довольно близкое соседство, мы не так уж много о ней знаем. Однако даже при поверхностном взгляде на это государство, оказывается, что Финляндия — одна из лучших стран в мире и Telegraph рассказывает почему.

Это самая безопасная страна в мире

Карта рисков для путешественников при оценке стран рассматривает показатели в трех категориях — медицина, безопасность и дорожные условия. Согласно этим данным, в Финляндия наиболее низкий уровень рисков — отличное место для отдыха, где ни о чем не стоит беспокоиться.

И самая экологичная

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Финляндия уже давно завоевала статус одной из самых зеленых стран мира и в прошлом году получила наивысший индекс экологических показателей, обогнав Исландию и Швецию. Финляндия быстро движется к поставленной цели — к 2020 году минимум 38 процентов потребляемой энергии должны быть из возобновляемых источников энергии — и уже сейчас почти 2/3 электроэнергии получается из возобновляемых или ядерных источников энергии.

Здесь больше всего деревьев в Европе

В Финляндии самое высокое число деревьев на квадратный километр в Европе и занимает 11 место по миру. 73 процента площади Финляндии покрыто лесами — елями, березами и дубами. В этом плане золото у Суринама с 95 процентами территории лесов.

Самая зеленая столица

В Хельсинки запущен любопытный проект, цель которого — упразднить использование частных автомобилей к 2025 году. С помощью новейших технологий правительство создает всеобъемлющую систему общественного транспорта, из-за которой автомобили попросту будут не нужны. Кроме того, как и в других скандинавских странах, в Хельсинки почти все передвигаются на велосипедах — в одной только столице проложено более 3800 километров велодорожек, чему очень рады местные жители.

179 584 озер

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Финляндию называют страной тысячи озер, однако на самом деле их гораздо больше — 179 584 озера, если быть точными. В этом плане Финляндия уступает лишь Швеции.

Включая второе по величине озеро в Европе

Не самое большое, нет. Им считается озеро Венерн в Швеции. А вот озеро Сайма — крупнейшее озеро Финляндии. Здесь живут сайменские нерпы — один из редчайших видов животных страны, который находится сейчас под угрозой исчезновения. За ними можно наблюдать в бинокль с лодки. К озеру можно попасть через городок Лааппеэнранта в 225 км от Хельсинки.

Высокая толерантность

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Согласно индексу благосостояния, который оценивает страну по ряду качеств, включая личную свободу, основанную на доступе к законным правам, свободе слова, религии и социальной толерантности, Финляндия занимает 12 место в мире (для сравнения — 1-е место у Австралии, а Латвия занимает 105-е из 149).

Равенство полов

Предыдущий пункт довольно ясно показывает, почему Финляндия — одна из ведущих стран в плане равенства полов. Согласно отчету о глобальном гендерном разрыве, представленному на Международном экономическом форуме, Финляндия занимает 3-е место по равенству полов, уступая лишь Исландии на первом месте и Норвегии на втором (Латвия на 20-м из 144).

Здесь живет Санта-Клаус

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Помимо высокого уровня толерантности и гендерного равенства, Финляндия может похвастаться тем, что именно здесь, в регионе Лапландии, живет Санта Клаус и к нему в гости можно прийти в любое время года. Лапландия — родина кочевников саамов и северных оленей. Летом здесь можно отправиться на долгую пешую прогулку и заниматься рафтингом, а зимой можно кататься на лыжах, снегоходах или на собачьей упряжке.

Здесь любят хороший кофе

Финны пьют больше кофе, чем любая другая страна в мире — 12 килограммов кофе на душу населения, что на 2 кг больше, чем в Норвегии (9.9 кг), и почти в 4 раза больше, чем в Латвии (3.4 кг).

И обожают сауну

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Вы по-настоящему не жили, если не бывали в общественной финской сауне. В Финляндии живет 5.4 млн человек, на которых приходится 3 млн саун — настолько крепка эта традиция. Обязательно посетите сауну и бассейн Yrjönkatu – старейший крытый общественный бассейн в Финляндии, который расположен в старинном здании в стиле североевропейского неоклассицизма. Или отправляйтесь в городок Куопио — там можно посетить самую большую сауну в мире и попариться под звуки аккордеона.

Здесь отличный Wi-Fi

Финляндия входит в десятку стран с высочайшей скоростью интернета в мире. Однако по данным сети Akamai, Латвия опережает Финляндию на 0.1 мегабита — 13.7 против 13.8.

И одно из самых зрелищных световых явлений в мире

Финляндия — одно из лучших мест, где можно увидеть северное сияние. Конечно, не стоит ехать сюда только ради одного северного сияния, но, оказавшись в Финляндии зимой, у вас есть все шансы увидеть это зрелище.

Красивейший кафедральный собор

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Кафедральный собор Святого Николая — величественное здание в стиле неоклассицизма, расположенное в самом сердце Хельсинки. Собор был построен в период с 1830 по 1852 года в честь царя Николая I. Собор отличается изысканной простотой и отсутствием богатого убранства, характерного для русских церквей. Собор возвышается над Сенатской площадью, однако внутри кажется довольно маленьким, хоть и вмещает 1300 человек.

Прекрасные пляжи

Разумеется, не в самом центре Хельсинки, но вокруг столицы расположилось множество чистых и приятных пляжей. Например, в 15 км на восток от Хельсинки находится Ауринколахти ("Солнечный залив"), который не так давно переименовали из Мусталахти ("Черный залив"). В июле и в августе, когда средняя температура поднимается до 21 градуса, температура воды достигает 16 градусов. А это уже приемлемая температура, чтобы как минимум пройтись по воде босиком.

Путешествия во времени

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Да-да, вы не ослышались. Граница между Финляндией и Швецией считается границей часовых поясов. Финляндия опережает время по Гринвичу на два часа, а Швеция на один. Это значит, что, перейдя границу с востока на запад, вы получите лишний час к своей жизни — отличная забава на новый год, когда за час его можно отметить дважды. Это удобно делать в лапландской деревеньке Каресуванто, что на берегу реки Мунио и прямо напротив шведского соседа Каресуандо. Просто перейдите мост через реку, и вы путешествуете во времени.

Посмотреть на медведей

По словам Хейзел Плаш, автора Telegraph Travel, медведи оказываются намного больше, чем мы обычно представляем. Финляндия — территория этих бурых хищников и летом, когда царят белые ночи, можно увидеть их во всей красе.

Здесь живут действительно счастливые люди

Согласно Всемирному докладу о счастье за 2017 год, Финляндия занимает пятое место по удовлетворенности жизнью из всех стран мира.