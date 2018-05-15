19 причин посетить Испанию этим летом и взять с собой всю семью

Если вы планируете отпуск и до сих пор не определились, куда же поехать этим летом, то The Telegraph рассказывает, почему стоит выбрать Испанию.

Невысокие цены

Несмотря на колебания евро, Испания по-прежнему остается одной из самых выгодных для отдыха стран Европы. Самые недорогие места — Мальорка, Лансароте, Менорка и Коста-дель-Cоль (кстати, последний занимает третье место по дешевизне после Алгарве в Португалии и Солнечного берега в Болгарии).

Солнце, солнце, солнце

В Испании осадки выпадают в основном на равнинных участках, но таких в Испании не так уж и много, поэтому по статистике Испания считается самой солнечной страной в Европе. На Средиземном побережье Испании больше 300 дней в году светит солнце, причем даже осенью и зимой.

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Легендарные города

Барселона, Мадрид, Валенсия, Севилья, Малага… В городах Испании сосредоточена большая часть культурно-исторических памятников Европы. Но не единой культурой — в Испании знают, как веселиться и наслаждаться жизнь, поэтому сюда приезжают со всего мира.

Наследие мавров

Не забывайте про Гранаду, где находится Альгамбра. Чтобы поверить в реальность красоты этого дворца и его садов, их нужно увидеть своими глазами. Альгамбра занесена в список Мирового наследия ЮНЕСКО и является одной из наиболее популярных достопримечательностей. Забронируйте билет пораньше и приезжайте сюда ранним утром, чтобы насладиться величием Альгамбры без туристов и очередей. Кстати, в Гранаде родился знаменитый испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка, которого казнили националисты во время Гражданской войны, и здесь же находится его мемориальный музей.

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Гиганты культуры

Прибыв в Испанию, вы окажетесь в стране, где росли и находили вдохновение для своих великих работ такие известные художники как сюрреалист Сальвадор Дали, архитектор Антонио Гауди (автор собора Саграда-Фамилия) и Пабло Пикассо (в Малаге, где он родился, собрано более 300 его работ).

Лучшие пляжи в Европе

Испания может похвастаться лучшими пляжами в Европе — тысячи их расположены на побережье длиной в почти 5000 км, а 577 из них получили статус голубого флага, что указывает на соответствие высшим стандартам чистоты и безопасности. Больше всего таких пляжей находится в Галисии.

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Скрытые "сокровища"

На северо-западе страны галисийский портовый город Ла Коруна привлекает своими великолепными пляжами Плайя-дель-Орсан и Плайя-де-Риасор. Средневековые улочки Ла Коруны усеяны барами с тапас, а корунский Музей изобразительного искусства поражает своей экспозицией, в которой можно увидеть наброски испанского художника Гойи.

Баскская жемчужина Витория-Гастейс

Жизнь в этом старинном городке течет своим живым и бурлящим потоком. Здесь пьют кофе и вино, гуляют, играют в карты, а на ступенях церквей восседает детвора. В Витория-Гастейс находится не только красивейший дворец 15-го века, но и великолепные дома с изящными фасадами Прекрасной эпохи, галереи, а гвоздем программы выступает кафедральный собор Св. Марии, построенный в 13-м веке.

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Одно из примечательных древних сооружений

Огромный римский "двухэтажный" акведук, построенный в конце первого века до н.э., находится в Сеговии. Высотой почти в 30 м, он возвышается над небольшим старинным городком, где помимо этой грандиозной постройки можно заблудиться в бесконечно уютных улочках с кафе, пекарнями и ресторанчиками.

Рай для велосипедистов

Многие эксперты называют Мальорку раем для велосипедистов из-за разнообразия еерельефа. Сюда приезжают тренироваться многие профессиональные атлеты. Оказавшись здесь, обязательно попробуйте проехаться по серпантину СаКалобра.

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Превосходные горы

Провинции Астурия и Кантабрия известны редким сочетанием величественных гор и песчаных пляжей. От горных вершин и долин до белоснежных пляжей можно доехать на автомобиле всего лишь за 30 минут.

Еда

Испания известна своими гастрономическими традициями — испанские вина, хамон, колбасы чоризо уже давно стали чем-то привычным, но именно в Испании есть возможность увидеть, как это все вырастает и готовится.

Например, лучшую ветчину делают на западе страны — в городах Саламанка, Эстремадура и Сьерра-де-Арасена на севере Андалусии. Каждый регион известен своими блюдами. В Астурии производят около 40 видов сыров, а в Галисии можно полмесяца каждый день дегустировать разные блюда с морепродуктами.

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Музей Гуггенхайма

Музей Гуггенхайма, построенный по проекту Франка Гери, — один из лучших в мире. Здесь нет отдельного пространства для определенных экспозиций — программа музея объединяет в себе презентации коллекций, постоянные выставки, гостевые шоу. Выставленные работы особенно эффектно смотрятся в интерьере музея, который впечатляет как изнутри, так и снаружи.

Испания всего лишь в нескольких часах перелета

Из Риги до Барселоны можно долететь всего лишь за 3-4 часа.

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Одно из лучших железнодорожных путешествий

Поезд El Transcantábrico называют пятизвездочным отелем на рельсах, который провезет вас по самым живописным городам из Леона до Сантьяго-де-Компостела, а опытный гид проведет вам экскурсии по местам, куда не доехать на поезде.

Танцы до упаду

Здесь вы можете научиться играть на гитаре, петь и танцевать фламенко — стиль музыки, который может растопить любое, даже самое холодное сердце.

Острова Испании

Испанские острова возможно даже более известны, чем Испания, расположенная на суше. Такие острова как Тенерифе, Лансароте, Гран-Канария уже давно стали синонимом великолепного отдыха и живописной природы.

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Множество фестивалей

Помимо музыкального фестиваля Sonar в Барселоне, вы можете посетить Ла Томатину — ежегодный фестиваль бросания помидоров, или энсьерро, где люди щекочут себе нервы, убегая от быков, бегущих по узким улочкам.

Серфинг в Испании

Иберийское побережье богато устьями рек, скрытыми бухтами и широкими песчаными пляжами — идеальные условия для серферов. Северная Испания редко спит — здесь не прекращаются вечеринки, а изменчивая погода часто приносит большие волны, которые так любят серферы.