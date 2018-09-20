20 обжитых мест, которые почти не пригодны для жизни

В то время как кто-то живет в шумном мегаполисе и мечтает о домике на море, некоторые люди мечтают выжить. Да, на Земле по-прежнему остаются непригодные для жизни места, в которых вынуждены жить люди. Просто потому что это их истории и их судьбы, пишет womanadvice.ru.

1. Гренландия

Люди здесь живут на глыбах льда, которые в некоторых местах достигают 3 километров в толщину.

2. Чантанг, Тибет

Арктические ветры и почти вечная зима не слишком смущают местных жителей, ведь это одно из мест силы, где в сложных погодных условиях рождается душевное спокойствие и умиротворение.

3. Сибирь

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Здесь располагаются месторождения нефти и газа, но климат в Сибири от этого более мягким, увы, не становится.

4. Аутбэк

В отдаленных регионах Австралии, как правило, очень жарко и засушливо, потому местное население очень малочисленное, но оно есть!

5. Пустыня Сахара

Приспособиться к условиям жизни в пустыне смогли только кочевники – племя туарегов, например, члены которого выживают за счет торговли, охоты и скотоводства.

6. Антарктика

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Летом население Антарктики увеличивается до 4 тысяч человек – в "теплое" время года исследователи со всего мира активизируются. Зимой же тут остается около тысячи самых стойких ученых, способных вести деятельность при -94 градусах.

7. Банги, ЦАР

Люди здесь живут в постоянном страхе наводнения. Кроме того, регион регулярно сотрясают попытки гражданского переворота.

8. Конакри, Гвинея

Жители Конакри страдают от постоянных перебоев с водой и невысокого качества последней. А еще здесь по ночам не работают светофоры, что создает дополнительную угрозу жизни местного населения.

9. Багдад, Ирак

Foto: AFP/Scanpix

Далеко не самое гостеприимное место, где людям до сих пор приходится страдать от военного конфликта.

10. Порт-о-Пренс, Гаити

Город пострадал от стихии, от которой до сих пор не опомнился до конца. Землетрясение 2010 года нанесло серьезный удар по местной инфраструктуре.

11. Медог, Китай

Жители этой деревни занимаются садо- и скотоводством. Но у них нет доступа к другой, нерастительной пище. Кроме того, в Медоге нет медицинских учреждений.

12. Мули, Фарерские острова

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Непредсказуемая погода, регулярные бури, дожди, снегопады, туманы, почва, в которой ничего не приживается – так можно описать Мули вкратце.

13. Миньцинь, Китай

У города осталась совсем небольшая полоска плодородной земли – не более 100 км. Кроме того, здесь есть большие проблемы с водоснабжением.

14. Черрапунджи, Индия

Это "самый влажный" город на Земле. Нигде не выпадает столько осадков, как здесь.

15. Лаос

Страна беднеет, а большая часть местного населения голодает. Виной всему сложная политическая ситуация.

16. Мьянма

Foto: Vida Press

Права человека здесь не ценятся совершенно, из-за чего жить в бывшей Бирме временами бывает максимально тяжело.

17. Мозамбик

В стране эпидемия СПИДа и малярии. А еще жители Мозамбика страдают от нехватки качественной питьевой воды.

18. Непал

Хуже всего тут приходится женщинам. Девочек выдают замуж и заставляют рожать с 14-и лет. А отсутствие хороших медучреждений приводит к тому, что молодые мамы часто умирают при родах. Кроме всего прочего, в Непале процветает секс-торговля.

19. Сьерра-Леоне

Война и бедность – главные проблемы жителей этой небольшой африканской страны.

20. Чад

На территории страны находится большое озеро, но оно начало пересыхать. Засуха также стала причиной голода. Осложняют ситуацию многочисленные беженцы из Дарфура.