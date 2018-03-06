22 секрета, которые помогут вам сэкономить на номере в гостинице

Хорошая гостиница необязательно должна быть дорогой. Business Insider делится советами, которые помогут вам получить наилучший номер по минимальной цене. Цена гостиничного номера может зависеть от самых разных факторов. Мы собрали мнения и советы от нескольких экспертов в гостиничном бизнесе и области скидочных агрегаторов, чтобы в следующую свою поездку вы могли забронировать номер, не переплачивая.

Ищите предложения в бизнес-отелях

Бизнес-отели могут быть выгодным решением, особенно, если вы путешествуете по Европе. Лето — пора отпусков и поэтому на выходных отели, в которых обычно останавливаются люди, приехавшие по деловым вопросам, запускают ощутимые скидки.

Просите угловой номер

Если есть возможность, то попросите дать вам угловой номер — вы получите больше места за ту же цену. Однако эксперты советуют не спрашивать об этом, если в очереди на регистрационной стойке находится несколько гостей.

Приезжайте в гостиницу под конец дня

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Если вы надеетесь получить номер получше, то заселяйтесь в гостиницу вечером. Под вечер работникам лучше видна занятость отеля, и они с большей вероятностью предложат вам улучшенный номер, если он доступен.

Звоните в отель напрямую

Вместо того, чтобы звонить на бесплатные номера компаний-посредников, позвоните напрямую в гостиницу — работники лучше знают ситуацию с востребованностью номеров и смогут вам помочь. Если вы регулярно останавливаетесь в одном и том же отеле, то стоит наладить добрые и дружественные отношения с администраторами, а бронирование напрямую через них может увеличить ваши шансы на номер получше.

Бронируйте в период отмены

Иногда стоит подождать последнего момента и только тогда бронировать номер — это может немного сбить цену. В среднем период отмены в гостиницах — 24-48 часов, и в это время номер можно забронировать по более низкой цене.

Пользуйтесь комплектами авиабилет+гостиница

Зачастую предложения типа авиабилет + гостиница могут обойтись вам дешевле, чем каждое бронирование по отдельности.

Заведите карту клиента гостиницы

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Очень часто клиенты гостиниц, подписавшиеся на программу лояльности, получают весьма приятные для кошелька предложения. Например, сеть гостиниц Marriott's включает в себя гарантию лучшей цены, бесплатный Wi-Fi и доступ к эксклюзивным мероприятиям, а другие гостиницы могут подарить постоянным клиентам бесплатные ночи или бесплатные услуги.

Подпишитесь на программу постоянного клиента через вебсайты бронирования

Программы постоянного клиенты доступны не только напрямую у гостиниц, но и у посредников. Например, Hotels.com предлагает своим постоянным клиентам каждую 11-ночь бесплатно. Причем все 10 ночей могут быть проведены в разных странах и гостиницах.

Подпишитесь на уведомления о снижении цен

Если у вас нет времени шерстить интернет на предмет низких цен, то включите уведомления о снижении цен на таких вебсайтах как Hotels.com или Kayak.com. В этом случае сервис берет эту работу на себя и присылает вам оповещения, когда цены начинают спадать, но при этом не захламляют ваш почтовый ящик.

Упомяните о своем влиянии на мнения подписчиков

Если вы активный пользователь вебсайтов TripAdvisor и Yelp, или соцсетей, где на вас подписана большая аудитория, то сообщите об этом на регистрационной стойке. Это вовсе не значит, что вы обязательно получите какие-то улучшения номера, но иногда гостиничный персонал может сделать ваше пребывание более приятным и комфортным.

Следите за ростом и падением цен

Если вам все равно, куда ехать, то загляните на страницу индекса цен отелей на Hotels.com — здесь предоставлена информация о растущих и падающих ценах отелей по всему миру. Результаты основаны на статистических данных резерваций, совершенных клиентами на вебсайте Hotels.com — стоимость номера за ночь, включая налоги и пошлины.

Пользуйтесь приложениями

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Такие приложения как Hotel Tonight помогут вам найти лучшее предложение номера в последнюю минуту, а в приложении Hotels.com клиентам премиум-класса доступна эксклюзивная возможность забронировать номера стоимостью до 200 долларов в пиковое время, например, по выходным.

Бронируйте номера в новых гостиницах

По мнению экспертов, номера в только что открывшихся отелях могут стоить несколько дешевле, чем в других, поскольку новая гостиница набирает обороты в предпринимательстве и нуждается в хороших отзывах, отсюда и более низкие цены.

Используйте купоны

Возможно, при бронировании гостиницы мысль о скидочных купонах не сразу приходит в голову, но на сайтах вроде Coupons.com или DealsPlus.com есть целые разделы, посвященные путешественникам, и дающие возможность сэкономить на ночлеге и авиабилетах.

Упомяните о торжественной дате

Если у вас день рождения, годовщина, медовый месяц или ваше первое пребывание в этой гостинице, то упомяните об этом на регистрационной стойке — иногда ваш номер могут бесплатно сменить на лучший или предоставить бесплатный доступ в спа или другие приятные мелочи.

Следуйте правилу противоположности

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Эксперты утверждают, что большинство выгодных предложений можно получить, следуя правилу противоположности — например, бронировать гостиницу в то время, когда большинство людей редко куда-то ездят.

В бизнес-отелях бывают неплохие скидки на выходные, а в других местах можно забронировать номера посреди недели.

Ищите партнерские программы зарабатывания пунктов

Многие гостиницы сотрудничают с разными компаниями, которые предлагают гостям зарабатывать пункты, пользуясь их услугами — авиалиниями, пунктами проката автомобилей, СПА-центрами, сетями железных дорог, магазинами, службами доставки, винными дегустациями.

Приглашайте друзей

Многие гостиницы поощряют постоянных клиентов, которые приглашают своих друзей, и выражают свою благодарность скидками, бесплатными услугами или начислением пунктов на счет клиента в программе лояльности. То же самое практикуют и туристические вебсайты — например, Stayful предлагает скидку в 25 долларов за каждого приведенного вами реферала.

Забронируйте секретный номер

Секретные номера — комнаты, которые отель предлагает по сниженным ценам, для большей занятости всей гостиницы. Вы не будете знать, в какой гостинице остановитесь, но секретный номер может стоить на 20-50% дешевле обычной его стоимости. Секретные отели можно забронировать на сайте LastMinute.com и Hotwire.

Узнайте про возможности своей банковской карты

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Большинство банковских карт предлагают своим владельцам самые разные услуги для путешествий — от бонусных пунктов, миль и предложений гостиниц, до авиабилетов и страховки.

Воспользуйтесь привилегиями ваших организаций

Членам профсоюзов, ассоциаций и сообществ часто предлагают особые скидки на бронирование гостиниц и перелетов, бесплатные купоны.

Сообщите о проблемах во время вашего пребывания

Очень часто проблемы вроде шумных соседей или грязный номер могут испортить вам все время в отеле, поэтому смело сообщите об этом гостиничному персоналу. Гостиница может компенсировать ваши неудобства самыми разными способами — переселить вас в лучший номер до конца вашего пребывания, бесплатными купонами в бар, суммой денег на счет.