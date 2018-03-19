24-25 марта в Италии туристам покажут закрытые музеи и памятники

В Италии более тысячи достопримечательностей будут доступны для туристов абсолютно бесплатно по случаю ежегодного фестиваля "Весенние дни". Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Gazzetta Di Parma.

По всей Италии в следующий уикенд, 24 и 25 марта, развернётся масштабное культурное событие "Весенние дни", организованное Итальянским фондом защиты окружающей среды (FAI). В течение двух дней более 1 000 музеев, дворцов, библиотек и других достопримечательностей, многие из которых недоступны для публики большую часть года, откроют свои двери.

По словам вице-президента FAI Марко Магнифико, "Весенние дни", в фестивале участвуют 400 населенных пунктов в 20 регионах Италии. Все желающие смогут посетить 79 дворцов и вилл, 32 замка и 2 форта, 55 небольших музеев и библиотек, 24 парка, 15 археологических объектов, 13 театров, 4 военных района и 30 академий, сотни других знаковых мест.

В числе самых интересных — Дворец Джустиани в Риме, известный своим залом Дзуккари и потрясающими фресками, здание Префектуры в Турине, Национальный Археологический музей в Таранто, располагающий коллекцией находок времен палеолита, неолита и бронзового века, Древней Греции и Древнего Рима. Посетителей также пустят на стадион Меацца в Милане, где можно будет заглянуть в раздевалки известных футбольных команд. В Парме свои двери откроет церковь Сан-Франческо-дель-Прато, которая до 1992 года являлась городской тюрьмой. В Неаполе одним из участников "Весенних дней" станет Мавзолей Позилиппо, считающийся одним из самых интересных примеров неоамериканской архитектуры в Италии.

С полным списком достопримечательностей, участвующих в "Весенних днях", можно ознакомиться на сайте FAI.