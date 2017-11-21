30 ноября в Барселоне пройдет Ночь шопинга

Желающие отправиться в Европу на распродажи вполне могут начать свое осенне-зимнее путешествие с Барселоны. 30 ноября на главной улице города – Пасео-де-Грасия (Passeig de Gràcia) и прилегающих к ней улицах пройдет Ночь шопинга.

Shopping Night Barcelona пройдет уже в восьмой раз, а заглавной темой этого года станут 60-е годы прошлого века. Школы дизайна будут рассказывать об истории мини-юбки, музыканты на улице будут исполнять ретро-хиты, а на улице Провенса будет воссоздана атмосфера дискотеки Бокаччо.

Планируется, что покупателей с 8 вечера до часу ночи будут принимать более 80 магазинов.