33 полезные ссылки для тех, кто едет в Польшу

Польша – одна из ближайших к нам "заграниц", съездить в которую зачастую выглядит как "смотаться на пару дней по делам и в магазины". Но на самом деле эта страна достойна вдумчивого посещения, внимательного рассматривания старинных костелов и замков, любования Карпатами и дегустирования разнообразных пирогов.

Портал 34travel.me решил помочь путешественникам в Польшу и составил список из большинства ссылок, которые могли бы помочь вам в планировании путешествий. А мы добавили к ним еще несколько своих. Итак, вот они: Транспорт и карты Foto: Shutterstock lot.com – сайт польской авиакомпании LOT

biletylotnicze.pl – агрегатор, который поможет подобрать билет на самолет

rozklad-pkp.pl – сайт польской железной дороги с расписанием и возможностью покупки билета онлайн

Bilkom – приложение, которое поможет спланировать путешествие на поезде прямо в мобильном (версии для iOS, Android и WP)

e-podroznik.pl – внутренние и международные расписания: автобусы, поезда, общественный транспорт в одном месте (версия для Android)

polskibus.com – автобусный перевозчик с недорогими билетами и частыми распродажами

jakdojade.pl – тут можно посмотреть расписание и маршруты общественного транспорта в польских городах (есть версии для iOS и Android)

itaxi.pl – крупнейшая сеть такси в стране. Приложения, к слову, работают по принципу Uber (есть версии для iOS, Android и WP)

wavelo.pl – благодаря этому сервису ты без труда снимешь велосипед для перемещения по Кракову. Доступны различные тарифы проката и версии для iOS и Android.

mapa.szukacz.pl – интерактивная карта Польши Жилье Foto: Shutterstock gumtree.pl и olx.pl – сайты с частными объявлениями о сдаче квартиры

hotelisko.pl и meteor24.pl – сервисы, которые помогут подобрать ночлег на любой вкус: от квартир до домиков на природе (есть версия для Android)

Poland Hotel Booking Search – приложение iOS для поиска отелей

noclegowo.pl – простой и удобный сайт: жмете на достопримечательность, которую хочется посетить – и он отображает на карте ближайшие места, где можно остаться на ночлег Варшава Foto: Shutterstock warsawtour.pl – официальный туристический портал города, где можно найти подробную информацию о достопримечательностях, а также скачать тематические офлайн-путеводители и брошюры (есть версии для iOS и Android)

Warszawa – городское приложение для Android, которое расскажет о событиях в городе и поможет определиться с ночлегом, транспортом и перекусом

Warszawski Ninja – приложение, в котором варшавяцы информируют друг друга о проблемах на трасах, перекрытых дорогах и заторах. Солидарность, как ты знаешь, двигатель польского прогресса. Есть версии для iOS и Android) Вся Польша Foto: Shutterstock delfi.lv/a/49074415 - 15 занимательных фактов, которые вы, скорее всего, не знали о Польше

delfi.lv/a/50303941 - Отпуск в Польше: действительно ли там все дешевле?

delfi.lv/a/50320673 - Горы, музеи и новая Лодзь. Топ-7 причин отправиться в Польшу уже этой осенью

delfi.lv/a/48254439 - Девять польских замков, которые надо успеть посетить в этой жизни

delfi.lv/a/46793125 - Польская "песочница": Что любители гор найдут для себя в Карпатах

delfi.lv/a/49606863 - Таинственный польский Дунаец: сокровища инков, загадочные убийства и потрясающие виды

krakow.pl – на официальном портале "Волшебный Краков" и в соответствующих приложениях (версии для iOS и Android) можно узнать о культурных событиях в городе

zamki.res.pl – сайт, посвященный замкам Польши. Здесь можно найти подробную информацию о них, карты и новости

freewalkingtour.com – авторские экскурсии по польским городам. Темы туров самые разные: от средневековой нечисти до стрит-арта. Оплата – donation, но гиды тут такие, что отблагодарить их хочется всенепременно

polskaniezwykla.pl – туристический сервис с картами, путеводителями, описанием достопримечательностей и календарем мероприятий в сфере культуры (версии для iOS и Android)

efest.pl – календарь концертов, фестивалей и других развлекательных событий в стране Еда Foto: Shutterstock pyszne.pl – сервис доставки еды по всей Польше (версии для iOS и Android) Язык polskijazyk.pl – этот сайт пригодится, если ты захочешь выучить пару-тройку слов на польском заранее – онлайн и без учебников. К слову, задания предусмотрены для разных уровней

Русско-польский разговорник – приложение, которое вполне может выручить тебя в разговоре с местными