44 ссылки для тех, кто собрался в Литву

Как утверждает большинство жителей Латвии, соседние страны они заграницей не считают. А, значит, поездка в Литву – это как "в соседний город сгонять, по магазинам". Но там ведь не только магазины есть! Одним словом, если вы собрались в Литву как минимум на несколько дней, то вот 44 ссылки, которые помогут вам сориентироваться в этой не совсем заграничной стране.

Их для путешественников в Литву подготовил портал 34travel.me, а мы добавили к ним еще несколько своих. Итак, вот они: Транспорт vilnius-airport.lt – Международный вильнюсский аэропорт

kaunas-airport.lt – аэропорт в Каунасе

palanga-airport.lt – аэропорт Паланги

traukiniobilietas.lt – сайт Литовских железных дорог, где можно купить билеты на поезда

keltas.lt и dfdsseaways.lt – передвижение на паромах

eurolines.lt и luxexpress.eu – из Литвы по Европе на автобусе

autobusubilietai.lt – билеты на междугородние автобусы по Литве и европейским направлениям

transportrent.lt – здесь можно взять в аренду не только авто, но и, к примеру, яхту

www.etaksi.lt – сервис вызова такси, который работает во всех крупных городах Литвы Жилье baltichotelsadvisor.ru – поиск жилья по всей Литве и странам Балтии

ru.skelbiu.lt – сайт объявлений об аренде квартир в Литве

camping.lt – база кемпингов Литвы, где можно отдохнуть в палатке или поставить трейлер Вильнюс Foto: Shutterstock what-to-do-in-36-hours-in-vilnius-lithuania – гайд по Вильнюсу от New York Times

www.delfi.lv/a/47511059 - На выходные в Вильнюс: и просто погулять, и за покупками

www.delfi.lv/a/49101231 - 8 мест, которые нужно обязательно посетить в Вильнюсе

www.delfi.lv/a/44729966 - Вильнюсские пляжи: где отдыхать дешевле? (ФОТО)

vilnius-tourism.lt – вся туристическая инфа, включая экскурсии, маршруты и интересные места города

vilnius-events.lt – афиша культурных событий города

vilniusfreetour.lt – бесплатные экскурсии по Вильнюсу

friendlyvilnius.com – каталог заведений, дружественных к ЛГБТ+ сообществу, вегетарианцам, людям с инвалидностью, животным, детям.

vilniustransport.lt и stops.lt – расписание общественного транспорта в Вильнюсе

cyclocity.lt и velotakas.lt – прокат велосипедов Другие города Foto: Shutterstock Lithuania Travel Guide by Triposo – приложение-гайд по Литве, которое работает в режиме оффлайн

lithuania.travel – карта с готовыми маршрутами по Литве

www.delfi.lv/a/47790477 - Литва с севера на юг, или четыре столицы соседа в одном флаконе

www.delfi.lv/a/47017243 - Свежие идеи для отдыха в Литве: новые санатории, чемпионат мира по воздухоплаванию и космодром

www.delfi.lv/a/49680703 - Что делать зимой в Литве? Топ-6 идей для отдыха на свежем воздухе

www.delfi.lv/a/49713205 - 7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи

www.delfi.lv/a/49923285 - ФОТО. В Литве для туристов откроют Лидувенский мост — самый высокий ж/д мост в стране

visit.kaunas.lt/en/kaunastic/ – путеводитель и вся инсайдерская инфа о жизни Каунаса

lonelyplanet.com/lithuania/trakai – рекомендации для путешествий по Тракаю от Lonely Planet

www.delfi.lv/a/48981303 - Паланга: как провести выходные с семьей почти бесплатно

www.delfi.lv/a/50054227 - Минеральные реки, зеленые берега. Как литовский Бирштонас превращается в мекку санаторного отдыха

www.delfi.lv/a/50379099 - Пакруойская усадьба: никаких выдуманных историй

www.delfi.lv/a/45279954 - Друскининкайский вояж: санатории, отдых, спа и все в одном флаконе (+фото) Разное muziejai.lt/Index.en – все музеи Литвы

vilnia-by.com – много всякой полезной инфы

meteo.lt – погода в Литве

studyinlithuania.lt – все что нужно знать тем, кто хочет учиться в Литве

lekste.lt/en – одна из крупнейших систем доставки еды в Литве