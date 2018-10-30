44 ссылки для тех, кто собрался в Литву

Delfi Turgid
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44 ссылки для тех, кто собрался в Литву
Foto: Shutterstock

Как утверждает большинство жителей Латвии, соседние страны они заграницей не считают. А, значит, поездка в Литву – это как "в соседний город сгонять, по магазинам". Но там ведь не только магазины есть! Одним словом, если вы собрались в Литву как минимум на несколько дней, то вот 44 ссылки, которые помогут вам сориентироваться в этой не совсем заграничной стране.

Их для путешественников в Литву подготовил портал 34travel.me, а мы добавили к ним еще несколько своих. Итак, вот они:

Транспорт

  • vilnius-airport.lt – Международный вильнюсский аэропорт
  • kaunas-airport.lt – аэропорт в Каунасе
  • palanga-airport.lt – аэропорт Паланги
  • traukiniobilietas.lt – сайт Литовских железных дорог, где можно купить билеты на поезда
  • keltas.lt и dfdsseaways.lt – передвижение на паромах
  • eurolines.lt и luxexpress.eu – из Литвы по Европе на автобусе
  • autobusubilietai.lt – билеты на междугородние автобусы по Литве и европейским направлениям
  • transportrent.lt – здесь можно взять в аренду не только авто, но и, к примеру, яхту
  • www.etaksi.lt – сервис вызова такси, который работает во всех крупных городах Литвы

Жилье

  • baltichotelsadvisor.ru – поиск жилья по всей Литве и странам Балтии
  • ru.skelbiu.lt – сайт объявлений об аренде квартир в Литве
  • camping.lt – база кемпингов Литвы, где можно отдохнуть в палатке или поставить трейлер

Вильнюс

44 ссылки для тех, кто собрался в Литву
Foto: Shutterstock

Другие города

44 ссылки для тех, кто собрался в Литву
Foto: Shutterstock
  • Lithuania Travel Guide by Triposo – приложение-гайд по Литве, которое работает в режиме оффлайн
  • lithuania.travel – карта с готовыми маршрутами по Литве
  • www.delfi.lv/a/47790477 - Литва с севера на юг, или четыре столицы соседа в одном флаконе
  • www.delfi.lv/a/47017243 - Свежие идеи для отдыха в Литве: новые санатории, чемпионат мира по воздухоплаванию и космодром
  • www.delfi.lv/a/49680703 - Что делать зимой в Литве? Топ-6 идей для отдыха на свежем воздухе
  • www.delfi.lv/a/49713205 - 7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи
  • www.delfi.lv/a/49923285 - ФОТО. В Литве для туристов откроют Лидувенский мост — самый высокий ж/д мост в стране
  • visit.kaunas.lt/en/kaunastic/ – путеводитель и вся инсайдерская инфа о жизни Каунаса
  • lonelyplanet.com/lithuania/trakai – рекомендации для путешествий по Тракаю от Lonely Planet
  • www.delfi.lv/a/48981303 - Паланга: как провести выходные с семьей почти бесплатно
  • www.delfi.lv/a/50054227 - Минеральные реки, зеленые берега. Как литовский Бирштонас превращается в мекку санаторного отдыха
  • www.delfi.lv/a/50379099 - Пакруойская усадьба: никаких выдуманных историй
  • www.delfi.lv/a/45279954 - Друскининкайский вояж: санатории, отдых, спа и все в одном флаконе (+фото)

Разное

  • muziejai.lt/Index.en – все музеи Литвы
  • vilnia-by.com – много всякой полезной инфы
  • meteo.lt – погода в Литве
  • studyinlithuania.lt – все что нужно знать тем, кто хочет учиться в Литве
  • lekste.lt/en – одна из крупнейших систем доставки еды в Литве

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Delfi Turgid

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