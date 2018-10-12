46 полезные ссылки для тех, кто едет в Чехию

Чехия – та самая страна, в которую зимой все хотят приехать в Прагу на Рождество, а летом – в Карловы Вары искупаться в термальных источниках. Впрочем, на этих двух городах Чехия не заканчивается. Чехия – это Брно, Чески-Крумлов, Плзень, Кутна Гора...
Поклонники автомобилей марки Skoda могут даже заехать в штаб-квартиру компании в Млада-Болеслав. В общем, всегда есть, где развернуться и куда отправиться за новыми впечатлениями.
Портал 34travel.me решил помочь путешественникам в Чехию и составил список из большинства ссылок, которые могли бы помочь вам в планировании путешествий. А мы добавили к ним еще несколько своих. Итак, вот они:
Транспорт и карты
- jizdnirady.idnes.cz/ – все транспортные маршруты Чехии с расписанием и поиском удобных пересадок
- Pubtran – приложение с маршрутами и расписанием транспорта
- SMS ticket – приложение для покупки смс-билетов на общественный транспорт (удобно, когда нет билетного автомата на остановки и мелочи для покупки у водителя)
- studentagency.eu и regiojet.cz – популярный и недорогой автобусный и железнодорожный перевозчик по Чехии с разветвленной маршрутной сеткой Student Agency (есть дополнительные скидки для студентов). Есть и в форме мобильного приложения
- cd.cz – местный железнодорожный перевозчик
- Můj vlak – приложение для железнодорожных путешествий (маршруты, расписание, табло ЖД-станций, покупка билетов). Можно покупать билеты через приложение и показывать проводнику только QR-код
- recola.cz – система проката велосипедов в крупных городах Чехии, есть и мобильное приложение
- aataxi.cz – здесь можно заранее рассчитать стоимость такси
- mapy.cz – подробная карта Чехии с пешеходными туристическими маршрутами (можно выбрать слой с обозначенными достопримечательностями)
- mapy.cz app – те же карты в виде приложения для Android
Жилье
- hotel.cz и pensionhotel.cz – база данных отелей Чехии и Словакии
- spolubydleni.cz и ulovdomov.cz – местные сайты для поиска жилья (в основном, конечно, на длительный срок)
Прага
- prague.eu – официальный туристический сайт Праги
- use-it.travel/cities/detail/prague/ – гайд по Праге от проекта USE-IT Europe
- kamery.praha.eu – онлайн камеры Праги
- dpp.cz – общественный транспорт Праги
- prg.aero – сайт аэропорта Праги
- www.delfi.lv/a/47318957 - 5 "туристических" ошибок в Праге
- www.delfi.lv/a/46221055 - Как провести 12 часов в Праге так, чтобы не было мучительно больно
- www.delfi.lv/a/48239755 - 10 мест, которые нельзя пропустить в Праге
- www.delfi.lv/a/45619948 - 20 вещей, которые любят делать в Праге ее жители
- www.delfi.lv/a/49972005 - Другая Прага: 6 причин уйти прочь от туристических троп
Вся Чехия
- pilsen.eu – туристический сайт Плзеня
- use-it.travel/cities/detail/ostrava – гайд по Остраве
- gotobrno.cz – официальный туристический сайт Брно с расписанием местных событий
- jizni-morava.cz – сайт региона Южная Моравия с достопримечательностями и событиями (не пропусти винные ярмарки!)
- http://www.delfi.lv/a/46366363 - От Пльзеня до Праги: Топ-10 лучших мест в Чешской Республике
- http://www.delfi.lv/a/46999935 - В Чехии на высоте 1116 метров открылась пешеходная дорожка "Небесный путь"
- http://www.delfi.lv/a/49468177 - Чешский рай: Скальный город и замок в небесах
Национальные парки
- moravskykras.net – пещеры Моравского краса
- npsumava.cz – самый большой нацпарк Чехии Шумава
- cesky-raj.info – природный туристический регион Чешский Рай
Еда
- zomato.cz – поиск ресторанов и их дневных меню (которое в Чехии ну очень дешевое) поблизости, а также соответствующее приложение
- beers.cz и pivovary.info – чешские пивоварни
Разное
- czech.cz – официальный сайт Чехии
- czechtourism.com – официальный туристический сайт Чехии
- seznam.cz – главный чешский поисковик и связанные с ним приложения
- slovnik.cz – онлайн-словарь чешского языка
- kdykde.cz – культурные события по всей Чехии (сайт на чешском, но ссылка на словарик есть выше)
- zamky-hrady.cz – замки и крепости по всей Чехии
- meteopress.cz – погода в Чехии
- meteomapy – приложение, которое показывает карту осадков (для тех, кто не хочет попасть под дождь)