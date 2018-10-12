46 полезные ссылки для тех, кто едет в Чехию

Delfi Turgid
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46 полезные ссылки для тех, кто едет в Чехию
Foto: Shutterstock

Чехия – та самая страна, в которую зимой все хотят приехать в Прагу на Рождество, а летом – в Карловы Вары искупаться в термальных источниках. Впрочем, на этих двух городах Чехия не заканчивается. Чехия – это Брно, Чески-Крумлов, Плзень, Кутна Гора...

Поклонники автомобилей марки Skoda могут даже заехать в штаб-квартиру компании в Млада-Болеслав. В общем, всегда есть, где развернуться и куда отправиться за новыми впечатлениями.

Портал 34travel.me решил помочь путешественникам в Чехию и составил список из большинства ссылок, которые могли бы помочь вам в планировании путешествий. А мы добавили к ним еще несколько своих. Итак, вот они:

Транспорт и карты

46 полезные ссылки для тех, кто едет в Чехию
Foto: DELFI

  • jizdnirady.idnes.cz/ – все транспортные маршруты Чехии с расписанием и поиском удобных пересадок
  • Pubtran – приложение с маршрутами и расписанием транспорта
  • SMS ticket – приложение для покупки смс-билетов на общественный транспорт (удобно, когда нет билетного автомата на остановки и мелочи для покупки у водителя)
  • studentagency.eu и regiojet.cz – популярный и недорогой автобусный и железнодорожный перевозчик по Чехии с разветвленной маршрутной сеткой Student Agency (есть дополнительные скидки для студентов). Есть и в форме мобильного приложения
  • cd.cz – местный железнодорожный перевозчик
  • Můj vlak – приложение для железнодорожных путешествий (маршруты, расписание, табло ЖД-станций, покупка билетов). Можно покупать билеты через приложение и показывать проводнику только QR-код
  • recola.cz – система проката велосипедов в крупных городах Чехии, есть и мобильное приложение
  • aataxi.cz – здесь можно заранее рассчитать стоимость такси
  • mapy.cz – подробная карта Чехии с пешеходными туристическими маршрутами (можно выбрать слой с обозначенными достопримечательностями)
  • mapy.cz app – те же карты в виде приложения для Android

Жилье

  • hotel.cz и pensionhotel.cz – база данных отелей Чехии и Словакии
  • spolubydleni.cz и ulovdomov.cz – местные сайты для поиска жилья (в основном, конечно, на длительный срок)

Прага

46 полезные ссылки для тех, кто едет в Чехию
Foto: Shutterstock

Вся Чехия

46 полезные ссылки для тех, кто едет в Чехию
Foto: Shutterstock

  • pilsen.eu – туристический сайт Плзеня
  • use-it.travel/cities/detail/ostrava – гайд по Остраве
  • gotobrno.cz – официальный туристический сайт Брно с расписанием местных событий
  • jizni-morava.cz – сайт региона Южная Моравия с достопримечательностями и событиями (не пропусти винные ярмарки!)
  • http://www.delfi.lv/a/46366363 - От Пльзеня до Праги: Топ-10 лучших мест в Чешской Республике
  • http://www.delfi.lv/a/46999935 - В Чехии на высоте 1116 метров открылась пешеходная дорожка "Небесный путь"
  • http://www.delfi.lv/a/49468177 - Чешский рай: Скальный город и замок в небесах

Национальные парки

46 полезные ссылки для тех, кто едет в Чехию
Foto: Shutterstock

  • moravskykras.net – пещеры Моравского краса
  • npsumava.cz – самый большой нацпарк Чехии Шумава
  • cesky-raj.info – природный туристический регион Чешский Рай

Еда

  • zomato.cz – поиск ресторанов и их дневных меню (которое в Чехии ну очень дешевое) поблизости, а также соответствующее приложение
  • beers.cz и pivovary.info – чешские пивоварни

Разное

46 полезные ссылки для тех, кто едет в Чехию
Foto: Shutterstock

  • czech.cz – официальный сайт Чехии
  • czechtourism.com – официальный туристический сайт Чехии
  • seznam.cz – главный чешский поисковик и связанные с ним приложения
  • slovnik.cz – онлайн-словарь чешского языка
  • kdykde.cz – культурные события по всей Чехии (сайт на чешском, но ссылка на словарик есть выше)
  • zamky-hrady.cz – замки и крепости по всей Чехии
  • meteopress.cz – погода в Чехии
  • meteomapy – приложение, которое показывает карту осадков (для тех, кто не хочет попасть под дождь)

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Delfi Turgid

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