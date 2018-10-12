46 полезные ссылки для тех, кто едет в Чехию

Чехия – та самая страна, в которую зимой все хотят приехать в Прагу на Рождество, а летом – в Карловы Вары искупаться в термальных источниках. Впрочем, на этих двух городах Чехия не заканчивается. Чехия – это Брно, Чески-Крумлов, Плзень, Кутна Гора...

Поклонники автомобилей марки Skoda могут даже заехать в штаб-квартиру компании в Млада-Болеслав. В общем, всегда есть, где развернуться и куда отправиться за новыми впечатлениями.

Портал 34travel.me решил помочь путешественникам в Чехию и составил список из большинства ссылок, которые могли бы помочь вам в планировании путешествий. А мы добавили к ним еще несколько своих. Итак, вот они:

Транспорт и карты

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jizdnirady.idnes.cz/ – все транспортные маршруты Чехии с расписанием и поиском удобных пересадок

Pubtran – приложение с маршрутами и расписанием транспорта

SMS ticket – приложение для покупки смс-билетов на общественный транспорт (удобно, когда нет билетного автомата на остановки и мелочи для покупки у водителя)

studentagency.eu и regiojet.cz – популярный и недорогой автобусный и железнодорожный перевозчик по Чехии с разветвленной маршрутной сеткой Student Agency (есть дополнительные скидки для студентов). Есть и в форме мобильного приложения

cd.cz – местный железнодорожный перевозчик

Můj vlak – приложение для железнодорожных путешествий (маршруты, расписание, табло ЖД-станций, покупка билетов). Можно покупать билеты через приложение и показывать проводнику только QR-код

recola.cz – система проката велосипедов в крупных городах Чехии, есть и мобильное приложение

aataxi.cz – здесь можно заранее рассчитать стоимость такси

mapy.cz – подробная карта Чехии с пешеходными туристическими маршрутами (можно выбрать слой с обозначенными достопримечательностями)

mapy.cz app – те же карты в виде приложения для Android

Жилье

hotel.cz и pensionhotel.cz – база данных отелей Чехии и Словакии

spolubydleni.cz и ulovdomov.cz – местные сайты для поиска жилья (в основном, конечно, на длительный срок)

Прага

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prague.eu – официальный туристический сайт Праги

use-it.travel/cities/detail/prague/ – гайд по Праге от проекта USE-IT Europe

kamery.praha.eu – онлайн камеры Праги

dpp.cz – общественный транспорт Праги

prg.aero – сайт аэропорта Праги

www.delfi.lv/a/47318957 - 5 "туристических" ошибок в Праге

www.delfi.lv/a/46221055 - Как провести 12 часов в Праге так, чтобы не было мучительно больно

www.delfi.lv/a/48239755 - 10 мест, которые нельзя пропустить в Праге

www.delfi.lv/a/45619948 - 20 вещей, которые любят делать в Праге ее жители

www.delfi.lv/a/49972005 - Другая Прага: 6 причин уйти прочь от туристических троп

Вся Чехия

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pilsen.eu – туристический сайт Плзеня

use-it.travel/cities/detail/ostrava – гайд по Остраве

gotobrno.cz – официальный туристический сайт Брно с расписанием местных событий

jizni-morava.cz – сайт региона Южная Моравия с достопримечательностями и событиями (не пропусти винные ярмарки!)

http://www.delfi.lv/a/46366363 - От Пльзеня до Праги: Топ-10 лучших мест в Чешской Республике

http://www.delfi.lv/a/46999935 - В Чехии на высоте 1116 метров открылась пешеходная дорожка "Небесный путь"

http://www.delfi.lv/a/49468177 - Чешский рай: Скальный город и замок в небесах

Национальные парки

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moravskykras.net – пещеры Моравского краса

npsumava.cz – самый большой нацпарк Чехии Шумава

cesky-raj.info – природный туристический регион Чешский Рай

Еда

zomato.cz – поиск ресторанов и их дневных меню (которое в Чехии ну очень дешевое) поблизости, а также соответствующее приложение

beers.cz и pivovary.info – чешские пивоварни

Разное

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