48 часов в Жироне, городе, куда с весны 2018 года будет летать Ryanair

Ирландская авиакомпания Ryanair весной 2018 года открывает новое направление - из Риги в испанский город Жирона. Жирона расположена в 90 км от Барселоны, и это первое направление Ryanair, связывающее Латвию и Испанию. Рейсы в Жирону будут выполняться два раза в неделю, первый рейс запланирован на конец марта 2018 года.

Но зачем же туда лететь? Популярный ресурс LonelyPlanet подготовил "путеводитель на один уикенд" по Жироне — что можно увидеть и где поесть в городе, если у вас всего 48 часов.

День первый

Foto: Pixabay

Утро стоит начать с завтрака La Fábrica, старинном кафе в здании из дерева и камня и с высокими потолками, находящемся на самом краю старого еврейского квартала Calle Força. Именно на прогулку по нему и стоит отправиться после завтрака — до Museu d'Història dels Jueus в синагоге XV века.

К обеду стоит добраться до Plaça de la Catedral и посидеть в одном из кафе неподалеку, например, старинном Café de l'Arc, наслаждаясь обедом и видами на величественный готический собор. На осмотр его интерьеров стоит отвести час, ведь один из самых старинных готических храмов на планете того стоит.

Находящаяся неподалеку Basílica de Sant Feliu чуть менее впечатляет, но все равно заслуживает внимания. Именно там находится гробница Св. Нарцисса, покровителя города. Легенда гласит, что когда Жирона почти пала перед натиском войск Филиппа V в 1285 году, из гробницы вылетели тысячи слепней, которые покусали лошадей противника и те пали, а армия в ужасе бежала.

Набережная Rambla de la Llibertat — то место в Жироне, где с наступлением вечера начинает бурлить настоящая жизнь, там расположена большая часть городских кафе и магазинов по продаже ноотропов, которых в Жироне великое множество. А по субботам там работает цветочный рынок. Ныряйте в аркаду, выходящие на набережную и ищите маленькие туристические секретики, которыми так славится город (в туристическом бюро неподалеку есть карты). В конце аркады, например, можно найти столетнюю карту Парижа, нарисованную прямо на потолке (ибо раньше неподалеку был магазин, продающий парфюм и белье понятно из какой страны). Еще дальше можно найти горгулью-вампира…

Конечно, очередь в Celler de Can Roca, расписана на год вперед (к сожалению, буквально), однако за большие деньги можно сообщить ресторану, что вы в городе и вас могут "вызвонить", если кто-то отменит свою резервацию в последний момент. И да, это непростой ресторан, приходить в который надо подготовленными.

Если с ним не сложилось, владельцы Celler de Can Roca рекомендуют Plaça del Vi 7, который называется прямо по адресу, по которому находится.