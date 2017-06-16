5 идей для активного отдыха семьям с детьми в Юрмале

Этим летом с началом сезона активного отдыха семьям с детьми и молодежи в Юрмале доступны широкие возможности для активного отдыха. Юрмальский городской Туристический информационный центр предлагает пять наиболее популярных видов активного отдыха в курортном городе.

Парк приключений "Юрмальский Тарзан" ("Jūrmalas tarzāns")

Любителям активного отдыха понравится созданный в Межапарке Дзинтари Парк приключений "Юрмальский Тарзан" ("Jūrmalas tarzāns") с пятью трассами с препятствиями, которые предназначены как для взрослых, так и для детей. Парк приключений открыт каждый день с 10:00 до 20:00.

Центр развлечений и образования "Zili brīnumi Jūrmala"

20-го июня на улице Йомас 37 в торговом центре "Korso" будет открыт Центр развлечений и образования для семей "Zili brīnumi Jūrmala". В Центре будут представлены необычные и интерактивные экспонаты, выступления с элементами физики и химии,интересныезанятия, а также другие увлекательные мероприятия. В Центре будет возможность отпраздновать день рождения. Экспозиция основана на темахдетской книги "Zili brīnumi/Sociālā fizika bērniem" ("Голубые чудеса/Социальная физика для детей").

Юрмальский воднолыжный и вейкборд парк

Летний сезон - это самое подходящее время для наслаждения водными развлечениями. На берегах Лиелупе в Приедайне в Юрмальском воднолыжном и вейкборд парке можно заниматься катанием на водных лыжах, вейкбордингом, арендовать байдарку, гребную лодку или моторную лодку для выездов, а также надувные плавательные круги. На месте, предусмотренном для катания на водных лыжах, на Лиелупе специально создан канал, где в ветреную погоду можно учиться и тренироваться. Парк предлагает обучение катанию на водных лыжах и вейкбордингу с пятилетнего возраста, а также людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Катание на роликовых коньках на спортивной площадке Майори и в Межапарке Дзинтари

Возможность интересно и активно провести время вне зависимости от погодных условий предлагает спортивная площадка Майори, улица Ригас 1, которая в летний сезон открыта для публичного катания на роликах. В частично открытом холле в Майори на специально предусмотренной для катания на роликах площадке можно кататься на роликах по рабочим дням и выходным с 12:00 до 22:00. Можно брать с собой свои ролики или также арендовать их на месте. Доступны размеры, начиная от 32-го до 48-го. Стоимость за час: для взрослых - 2 евро, для школьников - 1 евро, для детей в возрасте до 7 лет - бесплатно. В установленное время можно кататься на роликах с палками. Актуальная информация о времени работы площадки для катания на роликах и графике загрузки на домашней странице: www.jssc.jurmala.lv.

Специальные дорожки для любителей катания на роликах и скейтпарк как для взрослых, так и для детей также доступен в Межапарке Дзинтари. В пункте аренды "RullRolls" можно арендовать ролики, самокаты, скейтборды, большие и мини сегвеи, ховерборды и ховеркарты, а также необходимое защитное оборудование. Аренда роликов работает по рабочим дням с 12.00 до 19.00, по выходным с 11:00 до 20:00.

Аренда велосипедов

Foto: LETA

В Юрмале можно арендовать велосипед и отправиться на прогулку по улочкам города. Простой и удобный способ организовать велосипедную прогулку для всей семьи – это велопрокат "Sixt". В велопрокате "Sixt" можно арендовать велосипедыв нескольких местах в Юрмале. Велопрокат доступен также в Яункемери в ресторане "Neptūns", аренда в Майори - "ABC grupa", аренда в Булдури – "Veloman", а также в других местах в городе. Юрмальский туристический информационный центр разработал также несколько маршрутов; информация о них доступна на домашней странице: www.visitjurmala.lv.