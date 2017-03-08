Таррагона

Второй крупнейший город Каталонии — Таррагона — расположен примерно в 100 километрах от Барселоны. Добраться на пригородном поезде Renfe можно за час, на автобусе — за полтора.

Курорт славится широкими песчаными пляжами с пологим входом в море, благодаря чему Таррагона считается идеальным местом для семейного отдыха. Береговая линия протянулась более чем на 15 километров, поэтому даже в пик сезона здесь можно найти уединенное место для отдыха. Побережье очень чистое: пляжи курорта не раз удостаивались Голубого флага.

A post shared by Lili Lara (@laralilo112447) on Mar 7, 2017 at 12:03pm PST



В историческом центре городом — Парт‑Альте — сохранились крепостные стены бывшей столицы римской провинции Иберия. Кроме того, в Таррагоне можно увидеть древнеримский форум, арену гладиаторских боев и амфитеатр, датируемый II веком нашей эры, а также побывать в кафедральном соборе, построенном почти девять сотен лет назад. Руины римских сооружений, сохранившиеся в Таррагоне, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. А еще в Таррагоне есть своя Академия русалок, где всех желающих учат плавать при помощи русалочьего хвоста.

A post shared by Катерина (@katya_katerina_iv) on Mar 7, 2017 at 10:16am PST



В 12 километрах от Таррагоны располагается крупнейший на юге Европы парк развлечений "Порт Авентура", на территории которого — почти сотня аттракционов. Тут и водные горки, и мертвые петли, и свободное падение: большинство из них — не для слабонервных.