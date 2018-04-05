5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив)

Delfi Turgid
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Замок Нойшванштайн, Бавария
5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив)
Foto: Shutterstock

Собираясь в поездку в Германию, важно тщательно подготовиться, чтобы не попасть в ловушку очередей к достопримечательностям, толп туристов с селфи-палками и завышенных цен на шницель. The Local рассказывает о 5 самых больших "ловушках для туристов" и менее известных (но иногда и более приятных) альтернативах.

Чекпойнт Чарли, Берлин

5 ловушек для туристов в Германии (и пять альтернатив)
Foto: Shutterstock

Раньше здесь, на Фридрихштрассе, находился самый известный КПП на границе между Западным и Восточным Берлином во время их сорокалетнего разделения. Да, это место стало легендой, но оно всегда полно людей. Если вы действительно хотите узнать о последствиях Берлинской стены, то лучше всего отправляйтесь в Мемориал Берлинской стены, что на Бернауэр Штрассе.

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Замок Нойшванштайн, Бавария

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Delfi Turgid

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