5 самых необычных озер мира

Об этих озерах слагают легенды, сюда приходят за исцелением, в их водах ищут клады, по ним передвигаются на самых замысловатых посудинах. Рамблер/Путешествия выбрал пять самых необычных озер, куда можно легко добраться во время отпуска.

Озеро Лох‑Несс (Шотландия, Великобритания)

Foto: Shutterstock

Лох‑Несс, может быть, всего лишь второе по величине озеро в Шотландии, но уж точно первое по популярности. Наряду с виски, замками и килтами легенда о милом чудовище Несси — одна из главных статей "туристического экспорта". Длинное озеро, будто делящее горный край пополам, красиво в любой точке, а для любопытных искателей Несси открыт специальный выставочный центр. Он располагается в здании бывшего рыбацкого отеля, в который два раза за его историю — в 1916 и 1933 годах — прибегали бледные как смерть люди, повстречавшие того‑самого‑монстра.