5 скрытых жемчужин южного побережья Франции

Если вы ищете атмосферу настоящего французского городка, нетронутого туристической индустрией, одинаковыми сетевыми магазинами и кафе, то прислушайтесь к советам писательницы Ханны Филдинг, которая живет на Лазурном берегу. Она исследовала этот регион и поделилась с Wanderlust своим опытом и впечатлениями о потайных сокровищах Французской Ривьеры.

Л'Иль-сюр-ла-Сорг

Провансальский городок Л'Иль-сюр-ла-Сорг притаился между коммунами Кавайон и Карпантра известен своим рынком антиквариата — здесь находится около трехсот магазинов, торгующих древними вещицами, причем большинство из них "гнездится" вблизи железнодорожного вокзала.

"Когда я делала ремонт в своем доме, мой архитектор привел меня в большие склады, где суетилось множество французов и почти ни одного туриста. Стекло, фарфор, мебель, картины — тысячи предметов антиквариата, перетягивающих внимание друг на друга. И, конечно, здесь нельзя не торговаться. В итоге уговорила торговца сбить две трети цены на провансальский комод, которому было несколько веков.

Если вы увлекаетесь антиквариатом, то я рекомендую вам отправляться туда пораньше. А если вы не говорите по-французски, то обязательно возьмите с собой кого-то, кто достаточно хорошо владеет языком, чтобы эффективно торговаться", — рассказывает Ханна.