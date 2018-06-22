5 способов отпраздновать летнее солнцестояние

Delfi Turgid
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Собирать травы и танцевать
5 способов отпраздновать летнее солнцестояние
Foto: Shutterstock

Праздник летнего солнцестояния в этом году пройдет уже на этих выходных и Wanderlust рассказывает, как вместо привычных нам шашлыков, сыра и пива можно отпраздновать его по-другому.

Разжечь большой костер

5 способов отпраздновать летнее солнцестояние
Foto: DELFI

Во многих странах поверья гласят, что огонь отпугивает злых духов и неудачу. Также много где сжигают фигуру из соломы и тряпок, что олицетворяет ведьм, способных принести несчастье, ведь в этот день они собираются на шабаш, а большой костер сможет их отвадить от празднующих. Точно так же через костер прыгают, чтобы сжечь и очиститься от "прицепившихся" вредных духов и невзгод.

В США в штате Вайоминг жгут костры и бросают в него горсть красной земли, при этом загадывают желание. В Эстонии верят, что если не разжечь огонь, то он придет в дом и случится пожар. В Болгарии празднуют Еньовден (Янов день), который считается началом зимы — здесь танцуют на углях и этот ритуал называется нестинарство.

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Собирать травы и танцевать

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Delfi Turgid

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