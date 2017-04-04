5 "туристических" ошибок в Лиссабоне

Штурмовать общественный транспорт

Во многих местах прибытие автобуса на остановку в часы пик напоминает осаду неприступного города. Пассажиры, пихаясь и расталкивая друг друга, спешат скорее войти в салон, чтобы занять место. В Лиссабоне такое проявление своей бойцовской натуры будет как минимум неуместным, а как максимум — можно услышать в свой адрес много неприятных слов по‑португальски. Здесь пассажиры на остановках выстраиваются в очередь, а места занимают те, кто пришел раньше других.

Путать реку с океаном

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Лиссабон стоит на том месте, где река Тежу несет свои воды в Атлантику. Тежу — река широкая, а иногда и бурная, и туристы, гуляя по центру города и оказавшись на набережной, радостно фотографируются, думая, что вышли к океану. На самом деле к океану нужно ехать. То место, где Тежу сливается с океаном, можно будет видеть на пути в Кашкайш, после башни Белем. В центре Лиссабона искать океан бесполезно.

Надеяться поужинать до 8 вечера

В то время как большинство европейцев привыкло ужинать сразу после работы, не позднее 8 вечера, у португальцев другие гастрономические привычки. Рестораны в Лиссабоне закрываются после обеда и как раз до 8 вечера. Если голод застал вас врасплох до этого времени, придется идти в "Макдональдс" или в какой‑нибудь торговый центр с фуд‑кортом. Когда вы ждете заказ в ресторане, официант может принести вам корзину с хлебом, блюдо с оливками или другие символические закуски. Во многих других португальских городах они будут бесплатными, как специи или сахар. В Лиссабоне же за них придется заплатить 2—3 евро. Если вы не готовы платить, либо не притрагивайтесь к ним, либо просите официанта унести их обратно.

Испытывать судьбу в криминальных районах

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Хотя Лиссабон явно не криминальная столица Европы, здесь стоит вести себя осторожно. Нужно соблюдать ряд универсальных для любого крупного города правил: не берите с собой подлинники документов, отправляясь гулять, не кладите кошельки и ценные вещи в задние карманы, крепко держите свои сумки и не ходите в опасные районы. В частности, в любое время дня и ночи обходите за квартал район Челас, будьте осторожнее в Касаль Вентозо, который еще несколько лет назад имел славу наркопритона, и не появляйтесь в темное время суток в парках Эдуардо VII и Монсанто.

Отправляться сюда в августе

Выбирать последний месяц лета для поездки в Лиссабон стоит только тем, кого не пугают ни высокие цены на отели, ни невыносимая жара, ни множество закрытых магазинов, владельцы и сотрудники которых в едином порыве отправляются в отпуск именно в августе. Лучшим временем для поездки в Лиссабон считаются весенние и осенние месяцы, когда одинаково приятны и погода, и цены — на проживание и на различные товары.