Бланес

A post shared by BEGOÑA (@bego_garcia_) on Feb 19, 2017 at 3:12pm PST

Этот красивый старинный город‑курорт, один из самых древних в Испании (археологи считают, что первые поселения здесь появились аж в I веке нашей эры), идеален для романтических прогулок, тихого и неторопливого отдыха всей семьей или уединенных поисков вдохновения. Природа не пожалела для пейзажей Бланеса самых ярких и сочных красок, а для его пляжей — мягкого золотого песка. Все четырехкилометровое побережье города — сплошь песчаное, изрезанное кое‑где живописными скалистыми бухточками.

Л'Эстартит

A post shared by Immobiliaria Ceigrup Torrent (@ceigruptorrent) on Feb 4, 2017 at 11:51pm PST

Л'Эстартит — небольшая рыбацкая деревушка, превратившаяся в середине прошлого века в шумный европейский курорт. Главная достопримечательность этого места — широкий песчаный пляж и лежащие в нескольких километрах от берега заповедные острова Медес.

Это подлинный рай для погружений, а потому набережная городка Л'Эстартит пестрит дайверскими центрами, магазинами и пунктами проката снаряжения. Из бухты к островам несколько раз в день отправляются катера с прозрачным дном и даже подводная лодка.

Тосса‑де‑Мар

A post shared by Alèxia Rius Moya (@alexiarius) on Feb 19, 2017 at 10:31pm PST

Это, пожалуй, самый тихий и спокойный город‑курорт Коста Бравы. Здесь много отелей, но все они малоэтажные и не забиты до отказа, много баров и ресторанов, но нет шумных дискотек и пьяных толп. Поэтому в Тоссе будет хорошо влюбленным парочкам, семьям с воспитанными малышами и тем, кто хочет побыть наедине с собой и морем. Крохотный городок спокойно можно объехать на велосипеде, взятом в многочисленных пунктах проката.

Главная здешняя достопримечательность — возвышающаяся над Тоссой средневековая крепость Вила‑Велья, одна из самых красивых на всем каталонском побережье, которая прекрасно сохранилась для своих 800 с лишним лет. Подняться к ней можно прямо от Главного пляжа — по серпантинной дороге, вымощенной камнями, — на забавном колесном паровозике или пешком.

Палафружель

A post shared by Katya (@shebashechka) on Feb 19, 2017 at 1:54pm PST

Город‑курорт Палафружель окутан романтикой и средиземноморским шармом. Здесь, как и сотни лет назад, пришвартовываются рыбацкие баркасы, а в ресторанах подают блюда из морепродуктов, приготовленные по традиционным рецептам. В этом городке нет высоких зданий, шумных дискотек и крупных торговых центров — только крошечные бухты, длинные песчаные пляжи и симпатичные трехэтажные домики с терракотовыми крышами и разноцветными ставнями. Поговаривают, что туристов в Палафружеле не больше, чем рыбацких лодок. Возможно, поэтому отпускники любят сбегать сюда с курортов Коста‑Бравы, чтобы спрятаться от городского шума и снующей толпы и затеряться в лабиринтах узких улочек.

Розес

A post shared by Evelyn Hernandez (@healthyfitcouple) on Jul 10, 2016 at 2:17am PDT

В курортном городке Розес, как в Греции, есть все: и роскошные песчаные пляжи, и скалистые предгорья Пиренеев, и лучший в окрестностях аквапарк, и самые подходящие для виндсерфинга и кайтсерфинга ветры. Это поистине универсальное место, где всякий найдет для себя занятие. Здесь можно осмотреть крепость‑монастырь XI века, заняться дайвингом, купить ранним утром с баркаса свежую рыбу и попросить приготовить ее в одной из многочисленных таверн на берегу.

Ллорет‑де‑Мар

A post shared by @kamil_ks14 on Feb 19, 2017 at 11:25am PST

Как и все приморские города Испании, Ллорет тоже когда‑то был крошечной рыбацкой деревушкой. Теперь же это — известное место отдыха и развлечений испанской и европейской молодежи. Здесь огромное количество всевозможных питейных заведений — от мексиканских баров до ирландских пабов, а также ночные клубы, дискотеки, казино, музыкальные кафе и многое другое. Сюда даже из Барселоны ездят на уикенды столичные тусовщики — танцевать до 6 утра, потом спать до обеда, потом купаться в теплых волнах Средиземноморья, а ночью — снова на танцпол.