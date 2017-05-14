6 мест, где любят отдыхать миллиардеры

Многие мечтают о том, где бы они провели свой отпуск, если бы у них было много денег. Кто-то выберет элитный горнолыжный курорт, кто-то – частный остров в Карибском море, кто-то предпочтет каникулы в Европе. Но есть и те, для кого эти мечты могут стать реальностью. Вот где любят отдыхать миллиардеры.

1. Ричард Брэнсон: Британские Виргинские острова

Остров Некер – это не только частный остров, принадлежащий Ричарду Брэнсону, но и место, где любят отдыхать другие миллиардеры, а недавно на острове отдыхала чета Обама.

Для многих миллиардеров уединение – это ключевая составляющая хорошего отдыха, и именно это и предлагает остров Некер.

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Несмотря на то что теоретически отдых на острове Некер открыт для любого туриста, цена за одну ночь там достигает $5 тыс., что становится своеобразным ограничением на посещение острова, так как мало кто может позволить себе такую высокую стоимость.

Но если вы готовы заплатить эту сумму, то вам будет предложен целый ряд развлечений, в том числе спортивное снаряжение, снаряжение для дайвинга, спа-процедуры, вкусные обеды, бассейны, теннис, йога и многое другое.