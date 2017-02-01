6 прогулок по средневековым кварталам Европы

С чего начинался Париж

Остров Сите — тот обязательный пункт на карте Парижа, без которого не обходится ни один визит во французскую столицу. Ведь здесь начиналась история города. Улочки шириной в метр, стихийная планировка, неровная булыжная мостовая — так выглядел средневековый Сите. Представить это сегодня невероятно сложно из‑за обилия огромных дворцов, сувенирных лавок и толп туристов с фотокамерами. Но стоит спуститься в подземелье прямо на площади перед Собором Парижской Богоматери, как картина меняется и путешественник оказывается в средневековом квартале.

С берега власти — на берег народа

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Начните знакомство с Прагой с Пражского града, расположенного на высоком холме и словно парящего над Влтавой, и вам станет понятно, почему в 880 году это место было выбрано для возведения княжеской крепости. Отсюда открываются великолепные виды на окрестности. Лучшего наблюдательного пункта не придумать! От огромных дворцов и просторных площадей на вершине горы на другой берег города — к Староместской площади — ведет Карлов мост с фигурами задумчивых святых. С помощью этого маршрута, в который включены основные достопримечательности Праги, можно вычленить основные этапы развития города в средние века и наметить места для дальнейших прогулок.

Древние римляне, "Захер" и Габсбурги

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Какие ассоциации вызывает в памяти австрийская столица? Шницель и торт "Захер" — это из пищи насущной. Моцарт и императорская династия Габсбургов — это из истории. Прибавьте к этому улицу, проложенную на месте бывшего оборонительного рва, площадь, на которой располагался древнеримский лагерь Виндобона, и бывший район мясного рынка. За один день, проведенный в старых кварталах Вены, можно и прикоснуться к истории, и попробовать знаменитые блюда венской кухни.

Музей под открытым небом

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Хорошо сохранившаяся многовековая историческая застройка выгодно отличает Брюгге от многих европейских собратьев. Река Звин, приведшая к расцвету города в XIV‑XV веках, когда он был значимым портом Северной Европы, сослужила ему неплохую службу. Ведь обмелев, она законсервировала Брюгге, не дав ему разрастись. Едут сюда именно за тем, чтобы окунуться в атмосферу средневековья. И, конечно, побывать в музее Мемлинга. В нем выставлено всего шесть картин мастера, детали на которых выписаны столь тонко и виртуозно, что публика до сих подолгу "зависает" возле них.

Место, где расцвела эпоха Возрождения

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Про эпоху Возрождения каждый человек читал, сидя в школе за партой. Во Флоренции полученная когда‑то информация оживает. На площадях можно увидеть шедевры Микеланджело и Челлини, в церквях — древние фрески Мазаччо и Гирландайо.

Пройдитесь по выжженным щедрым тосканским солнцем мостовым, полюбуйтесь идеальными мраморными телами мужчин и женщин, восхититесь куполом Брунеллески, который построен без строительных лесов и опалубки. А напоследок загляните в магазины Флоренции, в которых отыщутся модные сумки и удобная обувь. И тогда город перестанет быть лишь страничкой из учебника по истории.

Очарование "жемчужины Средиземноморья"

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Слава Ниццы как зимнего курорта английской, а затем и русской аристократии слегка затмевает ее историю. А желание пройтись по Променду‑дез‑Англе порой отодвигает на задний план древние кварталы города. Хотя именно в неспешной прогулке по узким улицам, хранящим обаяние старинной архитектуры, и начинаешь проникаться истинным характером Ниццы — изящным, но сдержанным.