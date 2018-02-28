6 вредных привычек американцев, заразивших весь мир

Delfi Turgid | Вести Экономика
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6 вредных привычек американцев, заразивших весь мир
Foto: Shutterstock

Американцы прославились на весь мир некоторыми плохими привычками. Даже сами они признают за собой многие из них. Например, они едят слишком много фастфуда или много смотрят телевизор. И эти привычки распространяются на весь мир. Ниже мы расскажем о 6 основных привычках, которые присущи теперь не только американцам, но и жителям других стран.

Есть слишком много фастфуда

6 вредных привычек американцев, заразивших весь мир
Foto: AFP/Scanpix

Американцы едят больше всех фастфуда в мире. В США рестораны быстрого питания обслуживают 50 млн американцев в день согласно недавнему опросу. Восемь из десяти американцев едят фастфуд по меньшей мере раз в месяц.

Однако другие страны догоняют США. Более 50% ресторанных продаж во Франции приходились на долю фастфуда в 2013 г., что на 14% выше, чем годом ранее.

Рестораны быстрого питания набирают популярность в таких странах, как Канада, Великобритания, Южная Корея, Германия и Япония.

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