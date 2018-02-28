6 вредных привычек американцев, заразивших весь мир

Американцы прославились на весь мир некоторыми плохими привычками. Даже сами они признают за собой многие из них. Например, они едят слишком много фастфуда или много смотрят телевизор. И эти привычки распространяются на весь мир. Ниже мы расскажем о 6 основных привычках, которые присущи теперь не только американцам, но и жителям других стран.

Есть слишком много фастфуда

Foto: AFP/Scanpix

Американцы едят больше всех фастфуда в мире. В США рестораны быстрого питания обслуживают 50 млн американцев в день согласно недавнему опросу. Восемь из десяти американцев едят фастфуд по меньшей мере раз в месяц.

Однако другие страны догоняют США. Более 50% ресторанных продаж во Франции приходились на долю фастфуда в 2013 г., что на 14% выше, чем годом ранее.

Рестораны быстрого питания набирают популярность в таких странах, как Канада, Великобритания, Южная Корея, Германия и Япония.