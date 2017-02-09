7 городов Испании, в которых надо побывать весной

Мадрид

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Что посмотреть. Весной в испанской столице стремительно теплеет. В марте средняя температура составляет еще всего 10 градусов, в апреле — 12, а в мае — уже все 16. Идеальное время для прогулок и вдумчивого осмотра достопримечательностей. Главная из них — так называемый "золотой треугольник" искусств, который образуют музей Прадо, Музей королевы Софии и Музей Тиссена‑Борнемисы.

Прогуляйтесь по главным мадридским площадям, сфотографируйтесь с городским символом — медведем у земляничного дерева на Пуэрта дель Соль, и выпейте кофе на Пласа Майор. Попробуйте местное вино и поужинайте в самом старом ресторане мира — Botin, который работает с XVIII века. А еще когда‑то официантом тут работал сам Гойя.

Чем заняться весной. В мае в Мадриде проходит один из самых известных испанских фестивалей — Fiestas de San Isidro. Это праздник в честь покровителя города — святого Исидора. Он проводится в мае, а его кульминация приходится на 15 мая, день памяти святого. На улицах Мадрида вы увидите красочные шествия, в том числе, костюмированный парад, сможете принять участие в торжественной мессе, отправиться на карнавал и посмотреть представления уличных театров. Или посмотреть на бой быков — главные состязания проходят именно во время чествования святого Исидора. Это хоть и традиционный элемент фестиваля, но при этом — самый спорный и жестокий.