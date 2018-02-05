7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 4
Литовский Этнокосмологический музей
7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи
Foto: Publicitātes foto

Соседняя Литва кажется нам очень привычной страной для отдыха — не нужно планировать, сел и приехал. Именно поэтому большинство достопримечательностей уже знакомо и видено. В этом году Литва также празднует свое столетие и празднества начнутся уже через пару недель, поэтому Tūrismagids.lv рассказывает о нескольких местах, которые действительно стоит посетить.

Аникщяй: картадром, родели и парк лабиринтов

7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи
Foto: Publicitātes foto

Многие путешественники из Латвии уже посетили "бестселлер" туризма в Литве — тропу между крон деревьев в Аникщяе. Если вы планируете снова приехать сюда в этом году, то обязательно посетите картодром примерно в километре от центра города (A. Vienuolio 38) — здесь есть три трассы разной длины, в том числе и детская. К тому же только здесь в Литве можно прокатиться на мини-багги (бокартах).

7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи
Foto: Publicitātes foto

На окраине города Аникщяй невозможно не заметить холм Калита, где раньше находилось боярское поместье. Сейчас здесь оборудован парк активного отдыха, где можно прокатиться и на родельной трассе.

А ценителям головоломок, задач и игр понравится литовский парк лабиринтов, который находится в 3 км от Аникщяя — здесь есть несколько лабиринтов, созданных из разных природных материалов.

1 4
Литовский Этнокосмологический музей

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Что делать зимой в Литве? Топ-6 идей для отдыха на свежем воздухе

Что делать зимой в Литве? Топ-6 идей для отдыха на свежем воздухе

"Вильнюс – точка G Европы". Для столицы Литвы сделали сексуальную рекламу

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи

7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи

ФОТО: В Таллине на Ратушной площади все еще красуется новогодняя елка

ФОТО: В Таллине на Ратушной площади все еще красуется новогодняя елка (1)

Как найти тепло в Юрмале: 6 идей

Как найти тепло в Юрмале: 6 идей

ВИДЕО: Как туристов по советскому Таллину водили

ВИДЕО: Как туристов по советскому Таллину водили

На выходных в Литве состоятся два фестиваля ледовых скульптур

На выходных в Литве состоятся два фестиваля ледовых скульптур

подробнее
Как найти тепло в Юрмале: 6 идей

Как найти тепло в Юрмале: 6 идей

ВИДЕО: Как туристов по советскому Таллину водили

ВИДЕО: Как туристов по советскому Таллину водили

ФОТО: В Таллине на Ратушной площади все еще красуется новогодняя елка

ФОТО: В Таллине на Ратушной площади все еще красуется новогодняя елка (1)

На выходных в Литве состоятся два фестиваля ледовых скульптур

На выходных в Литве состоятся два фестиваля ледовых скульптур

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить

Подумайте дважды: 12 мест, куда в 2018 году лучше не ездить (3)

подробнее