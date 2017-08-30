По словам Коннолли, заброшенные места восхищают людей: "Нас интересует пропавший мир, забытые древние времена". Знакомим вас с несколькими историческими объектами, которые уже давно перестали служить по назначению, но готовы поведать о своем времени всем путешественникам, умеющим слушать и искать.