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Заброшенная крепость или замок всегда оставляют незабываемое впечатление — дух прошлого витает между уцелевшими колоннами и каменными стенами. Автор книги "Abandoned castles" ("Заброшенные замки" — прим. ред.) Кирон Коннолли посетил и изучил самые впечатляющие заброшенные замки и крепости мира, в которых можно проникнуться давно ушедшим величием цивилизаций, пишет tūrismagids.lv.
По словам Коннолли, заброшенные места восхищают людей: "Нас интересует пропавший мир, забытые древние времена". Знакомим вас с несколькими историческими объектами, которые уже давно перестали служить по назначению, но готовы поведать о своем времени всем путешественникам, умеющим слушать и искать.