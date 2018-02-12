7 неожиданных вещей, которые запрещены в Диснейлендах (и три, которые разрешены)

Если вы собрались с семьей в Диснейленд, то будьте готовы, что некоторые вещи лучше оставить дома. Huffington Post рассказывает о 7 вещах, которые запрещены в королевстве Диснея.

Селфи-палка

Да, к сожалению, "выдвижные палки для камер и мобильных устройств" придется оставить дома, а делать селфи на фоне легендарного замка Спящей красавицы придется делать "по старинке" - с рук.

Упакованные подарки

Если вы решили отпраздновать день рождения ребенка в одном из Диснейлендов, то не заворачивайте подарки в оберточную бумагу — работники парка должны осмотреть подарки на предмет безопасности.

Раскладные стулья

Было бы очень здорово, если в длинной очереди на захватывающий дух аттракцион можно было не стоять, а сидеть, но, к сожалению, раскладные и мобильные стулья в Диснейлендах запрещены.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Дроны

Дистанционно управляемые объекты и игрушки (например, дроны или машинки) запрещено приносить на территорию Диснейленда.

Домашние животные

К сожалению, в Диснейленд не допускаются домашние животные (если только это не специальные собаки, например, поводыри). Если вы не можете оставить вашего питомца одного дома, то в Диснейлендах есть специальные центры, где за вашим животным присмотрят и выгуляют его.

Стеклянные сосуды

Если вы берете с собой многоразовую бутылку для воды, то убедитесь, что она сделана из пластика, поскольку стеклянные сосуды запрещены в Диснейлендах из-за того, что они легко бьются. Однако маленькие бутылочки для детского питания допускаются.

Воздушные шарики и соломинки для питья

Эти пластиковые предметы запрещены в части Диснейленда Animal Kingdom для безопасности животных парка.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Неожиданные вещи, которые разрешены в Диснейленде

Маленькие сумки-холодильники: если они меньше 45 см в ширину, 63 см в высоту и 93 см в глубину, то вы смело можете брать их с собой.

Штативы: селфи-палки запрещены в Диснейлендах, но небольшие штативы, которые в сложенном состоянии умещаются в ваш рюкзак, можно проносить внутрь.

Еда: а это отличная новость — вы можете принести свою еду и напитки (кроме алкоголя) и не тратиться на покупку снеди в парке, что очень выгодно для семейного бюджета.