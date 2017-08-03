Социальные сети стали новым туристическим агентством, и они серьезно изменяют те места, которые становятся популярными у туристов. В следующий раз, когда вы будете просматривать фото друзей в соцсетях, где они делятся впечатлениями от своих путешествий, не забудьте о том, что в тот момент, когда были сделаны эти фото, вокруг была еще толпа людей, которые тоже хотели сделать красивое фото.

В некоторых случаях социальные сети помогли укрепить местную экономику туристических городов, а также помогают людям найти интересные места, о которых они никогда раньше не слышали.

В других случаях это создает проблемы для стран и городов, которые просто не имеют достаточно возможностей, для того чтобы справиться с потоком туристов.

Ниже мы расскажем о 7 туристических направлениях, которые претерпели существенные изменения из-за наплыва туристов.