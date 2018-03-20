7 советов по выбору свадебного путешествия без стресса для семейного бюджета

Планируя свадебное торжество, многие люди думают и о свадебном путешествии. Но вернуться после такого отдыха хочется в приподнятом настроении, а не опасаясь того, что расходы на поездку значительно опустошили бюджет молодой семьи. Чтобы этого не случилось, стоит заранее подготовиться и накопить деньги для свадебного путешествия.

Эксперты по финансовым вопросам из компании Revolut предлагают семь советов, которые помогут не только сэкономить средства на путешествие, но и выбрать более экономные варианты при покупке поездки.

Лето – дорогое удовольствие

Большинство пар, безусловно, мечтает о свадьбе летом, но не секрет, что в теплый сезон дороже стоят не только множество услуг для этого торжества, но и поездки за границу: и перелёты, и проживание в гостиницах. Помните о том, что путешествие в не сезон (с сентября по май) зачастую стоит дешевле на одну треть.

Какой выбор стоит перед вами? Если вы все же хотите пожениться исключительно летом, то не отказывайтесь от мысли запланировать свадебное путешествие чуть позже. Но если вы хотите отправиться в свадебное путешествие сразу после свадьбы, то можете всерьёз подумать об организации свадьбы в прохладное время года. Поверьте, такая свадьба может быть не только стильной и запоминающейся, но и более экономной.

Кстати, лучший вариант − это забронировать свадебное путешествие за 6−8 месяцев. А если вы выбираете место из списка популярных для свадебных путешествий, то лучше не ждите скидок.

Основа: формирование финансовых навыков

Экономия заключается в изменении некоторых навыков, и если их придерживаться, то они принесут действительно хорошие результаты. Но правда в том, что в голове большинства людей ситуация складывается лучше, чем есть на самом деле: мы думаем, что едим более здоровую пищу, но на деле это совсем не так, или же что тратим гораздо меньше денег, чем по факту, проверив свой счет.

Есть смысл воспользоваться современными, умными технологиями для формирования эффективных, финансовых навыков. Если вы решили начать экономить, то начните, например, ежедневно пользоваться платежной картой, которой можно управлять с вашего смартфона и контролировать свой бюджет.

Выбирайте поздние перелёты и в середине недели

Конечно, большинство молодых хочет праздновать так, как показывают в голливудских фильмах: с торжества водитель отвозит вас в аэропорт, где вы (нисколько не уставшие!) садитесь в самолет для перелёта, который может занять пару часов или более.

Мало того, что это звучит почти нереально − перелёт сразу после свадьбы не является каким-либо официальным правилом. Некоторые пары выбирают повеселиться от души, отдохнуть ночь или несколько дней, и только потом отправиться в путешествие.

Подумайте о том, что у вас будет полно забот перед свадьбой, зачем нагружать себя еще и сбором чемодана? Кроме того, ночные перелёты, хоть и не такие удобные, но зачастую бывают гораздо дешевле, нежели в дневное время.

Подумайте вот о чем: стоит ли пара нескольких дополнительных часов сна дома несколько дополнительных евро? Кроме того, перелёты в середине недели могут стоить даже на 50% дешевле, нежели по пятницам и в выходные дни. Довольно часто деньги, сэкономленные при покупке более дешевого перелёта, могут даже покрыть расходы на дополнительный ночлег в отеле, поэтому отпуск может стать длиннее за ту же стоимость!

Используйте частное поисковое окно в браузере

Возможно вы замечали, что иногда, при поиске перелётов, цены могут меняться несколько раз в один и тот же день. Это происходит по причине политики cookies на сайте, которая помогает отслеживать ваши предыдущие поиски в браузере. Авиалинии, видя, что вы интересуетесь перелётом не первый раз, делают вывод, что вы являетесь очень мотивированным покупателем, или иначе говоря − вас не отпугнет даже более высокая стоимость поездки. Видя результаты вашего последнего поиска, такие сайты будут постепенно увеличивать стоимость с каждым вашим посещением. Для того, чтобы этого не случилось, при поиске перелётов, очистите историю своего поиска и cookies или просматривайте сайты в режиме "инкогнито" (incognito) в окне браузера.

Не платите комиссионные сборы за обмен валюты

Необходимо заранее подумать о валюте страны, в которую вы отправитесь, так как одна из наиболее распространенных ошибок в путешествиях − это обмен валюты или обналичивание денег в аэропорту. В некоторых странах придется заплатить комиссионный сбор в размере до 10 процентов!

Кроме того, оплата с помощью иностранной карты и обмен валюты в поездке может составить весьма значительную сумму. К счастью, этот вопрос можно решить с помощью дебетовых карт с предварительным пополнением, связанных со счетом, управляемым через мобильное приложение − таких, как Revolut. Пользуясь такими услугами, вы можете совершать обмен валюты прямо в приложении, пользуясь самым выгодным курсом − межбанковским курсом, и вам не придется платить сбор за конвертирование валюты. Кроме того, такую карту можно использовать для местных расчетов, т.е. используя их для оплаты, не будут взиматься никакие дополнительные комиссионные сборы за обмен.

Советы по выбору гостиницы

Если вы нашли гостиницу, которая вам понравилась, через систему поиска или на специализированных сайтах, выделите время, чтобы позвонить им или написать письмо, и спросить, какую цену за номер они предложат, если заказывать напрямую. Кроме того, в такой ситуации забудьте о стеснении и не упустите шанс упомянуть о том, что вы ищете гостиницу именно для свадебного путешествия, потому как в сфере обслуживания человеческий фактор часто срабатывает и вполне вероятно, что в вашем случае отель сможет предложить другую стоимость или дополнительные подарки.

Еще один вариант: при выборе номера, берите самый дешевый вариант в дорогом отеле, нежели более дорогой номер в дешевом отеле. Стоимость номеров часто зависит от вида из окна. Конечно, жить в номере с видом на океан очень здорово, но может стоит выбрать более дешевый номер с видом на внутренний дворик или бассейн, а к океану сходить и посмотреть на него вблизи?

Свадебное путешествие – подарок гостей

Практика по оглашению желаемых подарков для молодоженов по случаю свадьбы набирает популярность. Немало пар считает, что денежные подарки пригодятся им больше, нежели домашняя утварь. А, может, гости помогут с приобретением свадебного путешествия? Подумайте о том, как вы хотите сделать это: можете подсказать гостям, что ждете денежных подарков, которые будут использованы на покупку путешествия (и поехать попозже, а не сразу после свадьбы) или придумать систему, как собрать такие подарки до свадьбы, чтобы отправиться в путешествие, спустя некоторое время после торжества.