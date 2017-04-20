7 стран, по которым приятно путешествовать на автомобиле

Германия

Знаменитые немецкие автобаны, на которые во время Второй мировой садились советские самолеты‑истребители, безусловно, привлекают автопутешественников. К тому же здесь крайне интересно наблюдать за BMW и Audi с немецкими номерами: как правило, именно эти машины носятся здесь с космической скоростью по трассам. И когда ты сам мчишься со скоростью 160—180 км/ час, невольно задаешься вопросом: с какой же скоростью тогда "летят" они⁈ Но, что удивительно, уступать дорогу таким машинам тут даже приятно.

Посмотреть на феерические развязки из четырех‑пяти уровней возле каждого крупного немецкого города, ощутить собственным телом то, что меняя направление движения, ты абсолютно не снижаешь при этом скорости — еще один повод поездить по Германии на автомобиле. У нас такие развязки если и появятся, то точно в другой жизни. Так что есть смысл порадоваться и за себя, и за немцев, и за взлет инженерной мысли в другой стране.

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Передвигаясь по Германии на машине, стоит иметь в виду, что все туалеты на заправках вдоль автобанов немцы сделали за последние пару лет платными. Правда, часть стоимости жетона за посещение туалета можно вернуть, если тут же, в магазинчике при заправке что‑то приобрести: хоть шоколадку, хоть пиво.

Сеть дорог (и автобанов, и второстепенных, и даже сельских) здесь достаточно плотная, так что очень комфортно путешествовать из одной земли в другую. К примеру, проехать из Рейнланд‑Пфальца с его винными маршрутами до Баден‑Вюртемберга с Боденским озером. Или наоборот проехать из Баварии на юге страны до земли Саар на самом западе.