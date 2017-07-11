7 вещей, из-за которых можно крупно влипнуть за границей

Брать с собой зонты, трости и шипы

Foto: AFP/Scanpix

На Мачу-Пикчу столкнуться с проблемами можно в нескольких случаях. Например, если отправиться изучать памятник ЮНЕСКО в обуви с шипами или с огромным рюкзаком за спиной.

Закон был введен для того, чтобы у туристов не было соблазна отколоть себе что-нибудь на память и в дальнейшем унести находку с собой.

Не стоит брать с собой и зонты, и трости. Путешественники, которым для более комфортного передвижения нужно на что-то опираться, могут принести их только с защитными резиновыми наконечниками на концах.