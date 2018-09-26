7 военных музеев Европы, которые достойны посещения

Войны оставляют после себя существенный след и потому не удивительно, что во многих странах мира им посвящают целые музеи, в которых выставляют наиболее примечательную технику, вещи и документы. Посетить их интересно не только с целью изучения конкретных образцов вооружений прошлого (часто — не такого уже далекого), но и чтобы уяснить для себя, что войны — это страшно. Портал DELFI представляет 7 военных музеев, которые достойны внимания любого человека.
Музей военной истории в Брюсселе (Бельгия)
Видимо, не случайно все же в Брюсселе сосредоточено такое большое количество "главных по Евросоюзу" организаций — бельгийская тяга собирать все в одном месте и обобщать проявилась даже при создании музея. В Королевском музее армии и военной истории в Брюсселе — именно так он называется — представлено все, что так или иначе связано с армией и искусством воевать. Поэтому он считается одним из самых больших в мире военных музеев. Форма, награды, стрелковое оружие, артиллерия, бронетехника… Особенно сильная тут, впрочем, коллекция военных самолетов, в кабины большинства из которых, на радость детям, вполне можно залезть. Отдельная экспозиция посвящена бельгийскому оружию и войнам, проходившим на территории страны — но это уже частности.
Местонахождение: Брюссель, Бельгия