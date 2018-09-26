7 военных музеев Европы, которые достойны посещения

Войны оставляют после себя существенный след и потому не удивительно, что во многих странах мира им посвящают целые музеи, в которых выставляют наиболее примечательную технику, вещи и документы. Посетить их интересно не только с целью изучения конкретных образцов вооружений прошлого (часто — не такого уже далекого), но и чтобы уяснить для себя, что войны — это страшно. Портал DELFI представляет 7 военных музеев, которые достойны внимания любого человека.