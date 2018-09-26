7 военных музеев Европы, которые достойны посещения

Delfi Turgid
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Музей подводных лодок "Балаклава" (Крым)
7 военных музеев Европы, которые достойны посещения
Foto: AFP/Scanpix

Войны оставляют после себя существенный след и потому не удивительно, что во многих странах мира им посвящают целые музеи, в которых выставляют наиболее примечательную технику, вещи и документы. Посетить их интересно не только с целью изучения конкретных образцов вооружений прошлого (часто — не такого уже далекого), но и чтобы уяснить для себя, что войны — это страшно. Портал DELFI представляет 7 военных музеев, которые достойны внимания любого человека.

Музей военной истории в Брюсселе (Бельгия)

7 военных музеев Европы, которые достойны посещения
Foto: Shutterstock

Видимо, не случайно все же в Брюсселе сосредоточено такое большое количество "главных по Евросоюзу" организаций — бельгийская тяга собирать все в одном месте и обобщать проявилась даже при создании музея. В Королевском музее армии и военной истории в Брюсселе — именно так он называется — представлено все, что так или иначе связано с армией и искусством воевать. Поэтому он считается одним из самых больших в мире военных музеев. Форма, награды, стрелковое оружие, артиллерия, бронетехника… Особенно сильная тут, впрочем, коллекция военных самолетов, в кабины большинства из которых, на радость детям, вполне можно залезть. Отдельная экспозиция посвящена бельгийскому оружию и войнам, проходившим на территории страны — но это уже частности.

Местонахождение: Брюссель, Бельгия

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Музей подводных лодок "Балаклава" (Крым)

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Delfi Turgid

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