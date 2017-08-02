8 мест, которые нужно обязательно посетить в Вильнюсе

Планируя поездки на выходные дни, стоит помнить, что и в соседних странах есть много интересных и ещё неизведанных объектов для осмотра. Так, например, в Вильнюсе отдыхающих порадует не только классика исторического наследия, но также и более современные объекты.

Международный оператор автобусных перевозок "Lux Express" предлагает ознакомиться с некоторыми наиболее интересными примерами.

Закусочная "Keulė Rūkė"

Foto: AFP/Scanpix

Для любителей домашних бургеров закусочная "Keulė Rūkė" будет подходящим местом. Внешнюю стену заведения украшает знаменитый рисунок-граффити, на котором рядом с надписью "Make everything great again" целующимися изображены Владимир Путин и Дональд Трамп. Помещения закусочной выдержаны в сатирическом стиле, и интерьер, выполненный в розовых оттенках, украшает множество скандальных рисунков.

Один из лучших ресторанов в Литве – "Gastronomika"

Foto: Gastronomika

Ценителям изысканных блюд советуем отправиться в ресторан "Gastronomika", которым заведует всемирно известный шеф-повар Лиутаурас Чепрацкас. Этот ресторан расположен в самой спокойной части Вильнюса, недалеко от Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса. Здесь вам предложат блюда и вина высокого класса, а также их дегустации. Самое значимое предложение от "Gastronomikа" – это ужин, состоящий из 6-7 блюд, позволяющий лучше узнать кухню Литвы и Европы.

Тем, кто решит навестить это заведение, надо иметь в виду, что ресторан для посетителей открыт только по четвергам и пятницам, и столик необходимо зарезервировать заранее.

Ресторан "Rene"

Трапеза в ресторане "Рене", выдержанном в духе сюрреализма – именно таким, особенно интересным приключением станет посещение этого заведения для ценителей картин бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. Официанты в шляпах-котелках, бельгийская кухня, стены, украшенные картинами Магритта и бельгийское пиво, поданное в стаканах сюрреалистической формы – это только часть приключения, которое предлагает испытать этот ресторан.

Езда на танке по окраине Вильнюса

Всего в 30 минутах езды от центра Вильнюса доступна возможность покататься на танке (под надзором профессионала). Предложение включает профессиональный инструктаж, а также помощь инструктора во время поездки.Дополнительно предлагается проверить себя на меткость, стреляя в цель автоматом Калашникова. В свою очередь, те, кто располагает средствами, могут использовать возможность за 500 евро на танке переехать легковой автомобиль.

Музей иллюзий

В музее иллюзий "Vilnil", занимающем площадь в 400 квадратных метров, всего за 10 евро можно испытать приключения с обманом зрения и мозга. При посещении этого музея вы сможете запечатлеть себя на снимках, в которых увидите себя в самых невозможных ситуациях: прогуливаясь по потолку, лёжа на обеденной тарелке великана или самому почувствовать себя в роли великана.

Кроме того, любители развлечений с обманом зрения в Вильнюсе могут посетить также небольшое развлекательное заведение "Illusion Rooms". Там вы сможете сфотографироваться в необычных комнатах или пройти зеркальный лабиринт.

Вильнюсский музей игрушек

Вильнюс – это также подходящее место для семей с детьми. В городе много игровых площадок, мест для нахождения тайников и музеев для детей. Есть и небольшой музей игрушек. В музее и взрослые, и дети могут не только осмотреть, но и испытать различные старинные игрушки, а также игрушки, которыми пользовались не так давно. Экспозиция даёт представление о буднях советских детей, поэтому многие взрослые с ностальгией вспомнят: "И у меня такая была в детстве!"

Костёл Святой Анны

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Показательный пример готической архитектуры, который выделяется среди многочисленных других церквей Вильнюса – так туристы отзываются о костёле Святой Анны. На месте современного костёла изначально находилась деревянная церковь, которую построили в честь литовской княгини Анны, первой жены великого князя Витовта. В 1419 году церковь сгорела при пожаре, а в конце XV века, благодаря польским и литовским правителям, костёл обрёл свой сегодняшний облик, который остаётся неизменным уже более 500 лет. Как свидетельствует старая, хорошо известная литовцам легенда, в 1812 году Наполеон, отправляясь в военный поход в Россию, взглянул на этот костёл и сказал, что это красивое здание он хотел бы взять с собой в Париж в своей ладони.

Республика Ужупис

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Недалеко от церкви Святой Анны находится Ужупис. Это окрестность неподалёку от старого города Вильнюса, где вместе собираются художники и творческие люди литовской столицы. На самом деле, обозначение "окрестность" некоторым жителям Ужуписа может показаться оскорбительным, поскольку Ужупис в 1997 году был провозглашён независимой республикой.

До того, как в Ужуписе обосновались местные художники и студенты Вильнюсской Художественной академии, здесь было полно развалин и это место считалось опасным районом, который теперь стал одним из самых престижных и дорогих мест в Вильнюсе.

Республика Ужупис имеет свою собственную Конституцию, в которую включены столь яркие утверждения как, например: "Человек имеет право умереть, но это не его обязанность" и "У человека есть право не быть любимым, но это не обязательно". Посещая Ужупис, каждый должен использовать возможность увидеть две скульптуры Рома Вильчаускаса: ангела, ставшего символом Ужуписа, и бронзовую русалку, которую также называют Зареченской девой.