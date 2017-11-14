8 простых советов, которые помогут вам сэкономить на путешествиях

Немалая часть людей уже открыла для себя, что самым лучшим временем для планирования отпуска является период окончания официального летнего сезона. Когда в Латвии наступает осень, вечера становятся длиннее, появляется влажность и приходят морозы, множество перелётов и отелей дешевеет, поэтому именно сейчас падают цены и на перелёты, и на проживание в отеле.

Эксперты из компании, представляющей цифровую альтернативу банкам под названием Revolut, рассказали о восьми простых способах, позволяющих сэкономить не только при выборе путешествий, но и в ходе поездки.

Используйте частное поисковое окно в браузере

Вы замечали всплывающие сообщения о политике файлов cookies в окне браузера? Большинство из нас автоматически нажимает "Согласен", но именно этот шаг часто предопределяет то, что мы не видим самых дешевых вариантов поездок. Файлы cookies указывают на то, что вы бывали здесь ранее или интересовались схожими поездками на другом сайте. С их помощью продавцы узнают, что вы действительно заинтересованы в покупке, поэтому большая часть продавцов указывает более высокую стоимость с каждым вашим посещением. Для того, чтобы ваши данные нигде не сохранялись, проще всего просматривать сайты в скрытых окнах браузера. Например, при использовании Google Chrome, необходимо выбрать New Incognito Window.

Но слишком не надейтесь на горящие предложения

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Ну, только если совсем не хотите в отпуск. Истории о фантастических и дешевых горячих предложениях звучат очень заманчиво, но это уж точно не правило. Кроме того, так могут путешествовать только те люди, для которых время поездки не играет никакой роли. Они просто "охотятся" за такими предложениями. Даже если вам случайно попадется дешевый перелёт, это совсем не означает, что вам также повезет с отелями. А что, если дешевые перелёты предлагают потому, что в стране бушует стихия, идет сезон дождей и т.д.? То же самое распространяется и на поиск отелей. Если вы действительно хотите отдохнуть в отпуске, зачем взваливать на себя дополнительный стресс и со всеми вещами скитаться в поисках ночлега?

Выбирайте поздние перелёты и в середине недели

Несмотря на то, что ночные перелёты менее удобны, как правило, они бывают гораздо дешевле по сравнению с дневными. Подумайте вот о чем: стоит ли пара нескольких дополнительных часов сна дома нескольких евро? Кроме того, перелёты в середине недели могут быть даже на 50% дешевле, нежели по пятницам и в выходные дни. Довольно часто деньги, сэкономленные при покупке более дешевого перелёта, могут даже покрыть расходы на дополнительный ночлег в отеле, поэтому отпуск может стать длиннее за ту же стоимость!

Избегайте комиссионных сборов за обмен валюты

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Самая большая ошибка – это обмен валюты или обналичивание средств в аэропорту. В некоторых странах придется заплатить комиссионный сбор в размере до 10 процентов! Кроме того, оплата с помощью иностранной карты и обмен валюты в поездке может составить весьма значительную сумму.

Ресторан при отеле – не обязательно самый дешевый вариант

Немалая часть путешественников все еще верит в то, что питаться в ресторане дешево. Во-первых, рестораны при отелях крайне редко предлагают действительно местную кухню, поэтому стоит прогуляться по округе и поискать отличное местечко с местной кухней! А самое главное заключается в том, что счет в ресторанах при отеле можете быть выше на 20%, т.к. вы в первую очередь платите за комфорт, за то, что можете поесть, не тратя своих усилий на поиски за пределами территории отеля.

Подумайте о завтраке...

При заказе отеля, обратите внимание на стоимость завтраков. Подумайте о своих привычках питания. Если вы не завтракаете каждый день или ограничиваетесь чашкой кофе с йогуртом, совершенно не стоит переплачивать за завтраки в отеле, а вместо этого лучше покушать в соседнем кафе или приобрести нужные продукты в местном магазине.

...но не голодайте!

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Наверно каждому второму туристу знаком сценарий, когда новый город так пленил, что не хочется тратить ни минуты на отдых. Но следите за временем, и с приближением обеда или ужина присматривайте место, где можно было бы присесть и покушать. Если вы начнете искать местечко покушать только, когда почувствуете сильный голод, то скорее всего вы выберете первое попавшееся место, которое не обязательно будет лучшим вариантом, а чаще всего даже более дорогим. Особенно в том случае, если вы окажетесь в туристическом районе. Будучи голодными, город принесет вам меньше хороших впечатлений!

Выбирайте отель по местоположению

Зачастую более выгодным вариантом является отель в центре, хоть и с меньшим числом звезд, нежели более роскошный, находящийся дальше. Подумайте над тем, сколько времени вы собираетесь проводить в отеле? Важно ли для вас наличие спортзала или бассейна в нем? Если вы намерены гулять и исследовать город, то гораздо выгоднее искать отель в центре, т.к. в таком случае вы сможете сэкономить немалую сумму на билетах на общественный транспорт. Это особенно актуально в том случае, если вы хотите подольше веселиться по вечерам!