8 самых сильных пожаров в современной истории

Число жертв от бушующего прямо сейчас пожара в американском штате Калифорния увеличилось до 29 человек. И, по всей видимости, это будут далеко не окончательные цифры - до сих пор около 200 человек числятся пропавшими без вести. Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата.

Впрочем, такие огромные пожары бушуют не только в Калифорнии. Вот еще восемь крупнейших пожаров в современной истории.

Лесные пожары в Австралии, 2009 год

Лесные пожары в австралийском штате Виктория в феврале 2009 года привели по крайней мере к 181 смертельному случаю и вызвали материальный ущерб, разрушив по крайней мере 750 домов, главным образом в Кинглейке и в его окрестностях. 50 человек считаются пропавшими без вести.

Пожары унесли самое большое количество жизней за всё историю Австралии.

Они начались во время исключительной жары, в субботу 7 февраля, день, когда в нескольких областях Австралии, включая столицу штата Мельбурн, была отмечена самая высокая температура за 150 лет, при этом средняя температура февраля 2009 года была даже несколько ниже нормы.

Горные города Кинглейк и Мэрисвилль, на северо-восток от Мельбурна получили серьёзный урон от огня, Мэрисвилль разрушен больше чем на 80%.

Пожары в Калифорнии, в районе Сан-Диего, октябрь 2003 года

В результате мощных лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса и Сан-Диего в штате Калифорния погибли 13 человек, пострадали около 850 строений. В Калифорнии пожары привели к сбоям в авиасообщении на западном побережье США.

Пожар вырос до 270 000 акров и вынудил 104 607 человек покинуть свои дома.

Более 8500 пожарных сражались с пламенем — это крупнейшая мобилизация пожарных экипажей для борьбы с любыми лесными пожарами в истории Калифорнии.

Пожар в национальном заповеднике Syskiyou National Forest, 2002 год

Национальный лесной заповедник расположен в Соединённых Штатах Америки, на северо-западе штатов Орегон и Калифорния, занимает территорию 1,8 миллионов акров.

Ежегодно в США выгорает в среднем до 17 000 км2 лесов. Но в 2002 году сезоны пожаров оказались поистине катастрофическими — горели леса Аризоны, Калифорнии, Орегона и Колорадо.

Во время пожаров в 2002 году выгорело почти 50 000 акров лесных насаждений.

Пожары в России, 2003 год

Лесные пожары в России также стали довольно частым явлением.

Лето 2003 года стало одним из худших – спутники зафиксировали 157 очагов возгорания, которые охватили площадь 27 181 000 акров. Пожары охватили в основном Сибирь.

Дым от пожаров достиг даже японского города Осака, а копоть от пожаров доходила до американского Сиэтла.

Лесные пожары в России, 2010 год

В конце июля, августа и начале сентября 2010 года в России на всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в других регионах России возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков.

Торфяные пожары Подмосковья сопровождались запахом гари и сильным задымлением в Москве и во многих других городах. По состоянию на начало августа 2010 года, пожарами было охвачено около 200 тыс. га в 20 регионах России.

Торфяные пожары были зафиксированы в Московской области, Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской и Псковской областях.

Самые сильные пожары были в Рязанской и Нижегородской областях и Мордовии, где фактически произошла настоящая катастрофа.

Пожары в Европе, 2007 год

Лесные пожары в Европе в 2007 году — серия лесных пожаров, произошедших летом 2007 года в Центральной Европе (Хорватия, Черногория, Сербия, Франция, Италия, Греция).

Были вызваны небывало высокой температурой (свыше +40°С), установившейся в этой части Европы и отсутствием дождей. Также были выявлены умышленные поджоги лесов.

В результате пожаров были уничтожено десятки тысяч гектаров леса (например, в Греции эта цифра оценивается в 30 000 гектаров), погибли около 200 человек, пострадали несколько населённых пунктов, экономический ущерб оценивается более чем в миллион евро.

Пожар в Канаде, 2017 год

Самый мощный лесной пожар за всю историю наблюдений охватил 4670 квадратных километров территории в 2017 году.

Пожар таких размеров возник по той причине, что пожарные первоначально не успевали тушить 19 локальных очагов возгорания, и они слились в один громадный пожар.

Около 894 941 гектаров леса были объяты пламенем.