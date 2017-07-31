9 лучших городов мира (и Таллин в том числе)

IESE business school подготовила рейтинг лучших городом мира, однако это не совсем обычный рейтинг. Как правило, при составлении рейтинга города оцениваются по одному параметру или по определенному набору стандартных параметров, и в итоге составляется рейтинг от лучших к худшим. А в рейтинге IESE business school все города лучшие, однако каждый из них лучший в какой-то своей сфере. Итак, вот 9 лучших городов мира.

Социальная справедливость: Хельсинки (Финляндия)

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Хельсинки – столица Финляндии и самый лучший город по параметру "социальная справедливость". Это город с низким уровнем безработицы, равным распределением доходов и высоким процентом женщин на руководящих постах (свыше 70%). Это говорит о том, что разрыв между богатыми и бедными в этом городе невысок. А кроме того, женщины здесь имеют равные возможности с мужчинами.

Стоит отметить, что все города, входящие в топ-10 по этому параметру, располагаются в Европе.