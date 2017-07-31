Социальная справедливость: Хельсинки (Финляндия)

9 лучших городов мира (и Таллин в том числе)
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Хельсинки – столица Финляндии и самый лучший город по параметру "социальная справедливость". Это город с низким уровнем безработицы, равным распределением доходов и высоким процентом женщин на руководящих постах (свыше 70%). Это говорит о том, что разрыв между богатыми и бедными в этом городе невысок. А кроме того, женщины здесь имеют равные возможности с мужчинами.

Стоит отметить, что все города, входящие в топ-10 по этому параметру, располагаются в Европе.