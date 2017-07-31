9 лучших городов мира (и Таллин в том числе)

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IESE business school подготовила рейтинг лучших городом мира, однако это не совсем обычный рейтинг. Как правило, при составлении рейтинга города оцениваются по одному параметру или по определенному набору стандартных параметров, и в итоге составляется рейтинг от лучших к худшим. А в рейтинге IESE business school все города лучшие, однако каждый из них лучший в какой-то своей сфере. Итак, вот 9 лучших городов мира.
Социальная справедливость: Хельсинки (Финляндия)
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Хельсинки – столица Финляндии и самый лучший город по параметру "социальная справедливость". Это город с низким уровнем безработицы, равным распределением доходов и высоким процентом женщин на руководящих постах (свыше 70%). Это говорит о том, что разрыв между богатыми и бедными в этом городе невысок. А кроме того, женщины здесь имеют равные возможности с мужчинами.
Стоит отметить, что все города, входящие в топ-10 по этому параметру, располагаются в Европе.
- 1. Экономика: Нью-Йорк (США)
- 2. Управление городом: Женева (Швейцария)
- 3. Государственное управление: Оттава (Канада)
- 4. Окружающая среда: Цюрих (Швейцария) и Таллин (Эстония)
- 5. Мобильность и транспорт: Лондон (Великобритания)
- 6. Городское планирование: Амстердам (Нидерланды)
- 7. Международная репутация: Париж (Франция)
- 8. Технологии: Тайбэй (Тайвань)