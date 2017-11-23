9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества

Delfi Turgid
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Прага, Чехия
9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества
Foto: Shutterstock

Время летит, словно на крыльях, и уже совсем скоро зажгутся первые свечи на рождественских венках, зазвучат праздничные песни, дома облачатся в сверкающие наряды, а ощущение праздника войдет в наши сердца. Это отличное время спланировать и отправиться в волшебное рождественское путешествие, пишет TūrismaGids.lv.

Вена, Австрия

9 прекрасных городов, куда стоит ехать за праздничным настроением Рождества
Foto: Shutterstock

Побывать в столице Австрии Вене — воплощении элегантности и традиций — пожалуй, хочется каждому. Рождество — идеальный момент для посещения этого города: многочисленные праздничные ярмарки создают атмосферу тепла и волшебства.

Красочности и обилию угощений на рождественских базарчиках радуются и глаза, и живот. Обязательно найдите время, чтобы полюбоваться снежными шарами, которые были изобретены именно в Австрии.

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Прага, Чехия

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Delfi Turgid

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