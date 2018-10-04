9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 9
The Mega One Triton, вынесенный на остров ураганом
9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Когда-то это были довольно впечатляющие корабли, но их постигла печальная судьба. Однако их истории и расположение позволили им возродиться в другой роли — любимых туристических достопримечательностей, пишет Tūrismagids.

Peter Iredale или все, что осталось от впечатляющего парусника

9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов
Foto: Shutterstock

Peter Iredale когда-то был красивым четырехмачтовым парусником, но в 1906 году на пути из Орегона он сел на мель.

Корабль имел стальной каркас и корпус из металлических листов, но все это не спасло его от прискорбной судьбы. Три мачты корабля сломались. В крушении никто из пассажиров не пострадал, но парусник так и остался застрявшим в песке.

Теперь его остов — очень популярная достопримечательность и один из наиболее доступных потерпевших крушение кораблей в Тихом океане. Во время отлива, когда вода отступает, туристы могут добраться до обломков и исследовать все, что осталось от парусника длиной 87 метров.

1 9
The Mega One Triton, вынесенный на остров ураганом

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Гран-вояж: Как Мадара и Эмилс бросили все и уехали путешествовать

Гран-вояж: Как Мадара и Эмилс бросили все и уехали путешествовать

Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать

Найди меня, если сможешь: Топ-10 сокровищ, которые все еще пытаются искать

От Вьетнама до Канады и Антарктиды: 9 красивейших заливов в мире

От Вьетнама до Канады и Антарктиды: 9 красивейших заливов в мире

Рижские маршруты

Рижский бродвей: кафе и трактиры, где в довоенной Латвии кипела жизнь
33 полезные ссылки для тех, кто едет в Польшу

33 полезные ссылки для тех, кто едет в Польшу

В Латвийском музее природы проходят

В Латвийском музее природы проходят "Субботы для любознательных семей"

9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов

9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов

Гуляют все! Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями

Гуляют все! Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями

Названы самые дорогие отели Европы

Названы самые дорогие отели Европы

подробнее
9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов

9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов

Раскатается? Журналист Delfi испытал на себе первый

Раскатается? Журналист Delfi испытал на себе первый "поезд четырех столиц" Рига-Киев (151)

Жигули, клеенка и голова Ленина: туристические места Латвии с объектами эпохи СССР

Жигули, клеенка и голова Ленина: туристические места Латвии с объектами эпохи СССР

Испанский лоукостер Vueling объявил распродажу на полеты по Европе, всего 20 евро

Испанский лоукостер Vueling объявил распродажу на полеты по Европе, всего 20 евро (1)

Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит?

Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит? (4)

подробнее