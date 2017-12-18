А про Европу забыли. Топ-8 самых зеленых и счастливых стран в мире

Delfi Turgid
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Таиланд
А про Европу забыли. Топ-8 самых зеленых и счастливых стран в мире
Foto: Shutterstock

Ответственное и разумное использование природных ресурсов в последние годы стало чрезвычайно важным и актуальным. TūrismaGids.lv и Happy Index Planet рассказывают о странах, которые входят в число самых зеленых и самых счастливых.

Слово "счастливые" не следует понимать в буквальном смысле. Развитие некоторых стран в нашем списке нельзя сравнить с Канадой или Китаем, а у некоторых из них не стабилизирован уровень бедности. Однако за определенный промежуток времени эти страны значительно продвинулись вперед и улучшили отдельные показатели, что положительно влияет на общую оценку.

Мы расставили страны по порядку согласно уровням человеческого благополучия, использования ресурсов и устойчивого развития. Этот топ может удивить многих, поскольку в него не вошли популярные западные страны, которые во многом считаются образцом.

Эквадор

А про Европу забыли. Топ-8 самых зеленых и счастливых стран в мире
Foto: Rinaldo Wurglitsch / cc

Эквадор называют страной дождей и тропических лесов, а по площади он сравним с Великобританией. Уровень ВВП здесь не ниже других стран, а продолжительность жизни даже выше — 75,4 года. В одном лишь Эквадоре обитает 15% пород птиц со всего мира.

В этой стране развит экспорт бананов, креветок и масла. С 2008 года в Эквадоре стабилизировался уровень бедности и неравенства, а также гораздо разумнее расходуются природные ресурсы.

В Эквадоре развит туризм — путешественников со всего мира привлекают не только природа и пляжи, но и рукотворные объекты — например, самые высокие в мире качели.

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Таиланд

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Delfi Turgid

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