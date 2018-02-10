airBaltic летит в Малагу! Топ-5 интересных мест "сердца" региона Коста-дель-Соль

Delfi Turgid
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Итак, куда же отправиться в Малаге в первую очередь?
airBaltic летит в Малагу! Топ-5 интересных мест "сердца" региона Коста-дель-Соль
Foto: Shutterstock

В конце марта в Малагу два раза в неделю начнет летать airBaltic, но что такого есть в этом испанском городе, что можно и нужно посмотреть? Что мы вообще знаем о нем, кроме того, что там родился Пабло Пикассо, а еще там есть отличные пляжи и бурная ночная жизнь? Портал DELFI решил выяснить, зачем нам обязательно нужно лететь в Малагу.

Малага расположена в самом центре крупной курортной зоны – Коста-дель-Соль, что делает город отправной точкой ко многим курортным городкам. А, значит, и вы едва ли минуете его.

Малага – древний, основанный еще финикийцами город. Они назвали его Малака ("соленая"). И как большинство средиземноморских городов он регулярно переходил из рук в руки от римлян к вестготам, от вестготов к арабам, и, наконец, к испанским католикам. И всегда был важным торговым центром – этому способствовало отличное географическое расположение.

Часть своих достопримечательностей город обрел еще тогда – развалины древнеримского театра и парочку дворцов-крепостей Алькасабу и Хибральфаро. Причем для осмотра этих и остальных памятников истории не нужны автомобили или туристические автобусы: Малага – идеальное место для неспешных пеших прогулок.

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Итак, куда же отправиться в Малаге в первую очередь?

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Delfi Turgid

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