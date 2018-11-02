airBaltic начинает полеты из Риги во Львов

Латвийская авиакомпания airBaltic 1 апреля 2019 года начнет прямые полеты по маршруту между Ригой и Львовом. Новый маршрут летнего сезона обеспечит удобные возможности соединения между этими двумя городами. Львов дополнительно к Киеву и Одессе станет уже третьим пунктом назначения airBaltic в Украине.

airBaltic будет выполнять полеты из Риги во Львов четыре раза в неделю на самолете Bombardier Q400 NextGen, продолжительность полета – 1 час и 50 минут. Цена билета в одном направлении – от 69 евро, включая пошлины аэропортов и расходы на сделку. С полным расписанием полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте компании.

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airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Летом 2019 года airBaltic добавила в свою сеть маршрутов три новых направления из Таллина – в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Дополнительно к этому airBaltic начнет прямые полеты по новому маршруту Рига-Штутгарт.