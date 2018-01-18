airBaltic полетит в Сплит: 10 лучших способов провести там время

Хорватский город Сплит, расположенный на далматинском побережье в 200 км от Дубровника, часто оказывается в тени своего города-соседа. Но это не значит, что там нечего смотреть или нечем заняться. Lonely Planet рассказывает об этом уютном городке и о том, почему сюда стоит ехать. Тем более, что с 21 мая airBaltic будет летать в Сплит два раза в неделю.

В отличие от Дубровника, переполненного туристами со всего мира, Сплит оказывается намного более спокойным и чистым. Прогулявшись по мощеным каменными плитами улочкам, невозможно не заметить влияние римлян на архитектуру города. На солнечном променаде можно выпить чашечку кофе или съесть местного мороженого, болтая босыми ногами в изумительно прозрачной голубой воде, и невозможно не согласиться с местными жителями, которые считают Сплит красивейшим городом мира.

Посетите дворец Диоклетиана

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Представьте себе, что вы — правитель огромной империи, распространившейся на большую часть Европы. Вы планируйте уйти с этого поста и наслаждаться спокойной жизнью. Где бы вы построили свой дворец? Чтобы сохранить власть над Адриатикой, римский император Диоклетиан выбрал Сплит. Этот внушительный дворец с арочными входами был построен в III веке и сейчас в нем расположен старый город Сплита.

В центре дворца находится Перистил — большой сквер, окаймленный мраморными колоннами, где Диоклетиан проводил свои публичные выступления. Над Перистилом возвышается восьмиугольный мавзолей Диоклетиана, который сейчас является Сплитским кафедральным собором Св. Дуйма — на его колокольню можно подняться по лестнице и насладиться потрясающим видом старого города.

Посетите галерею Мештровича

В 20 минутах ходьбы по берегу на запад от старого города вы увидите впечатляющую виллу 1930-х годов, которая была построена как летняя резиденция для великого хорватского скульптора Ивана Мештровича. Окруженная райским садом, вилла стала музеем, где выставлены скульптуры Мештровича, выполненные из дерева, мрамора и бронзы. Работу скульптора находятся внутри здания и снаружи его. Входной билет в галерею Мештровича годен и для посещения Каштелета — укрепленного дома, построенного в XVI веке, который Мештрович купил и восстановил для своего цикла деревянных барельефов "Новый завет".

Попробовать далматинскую кухню

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Судя по всему, как и все жители Далматии, Диоклетиан очень любил рыбу — в те времена мясо было редким продуктом, и местные в основном питались рыбой и сезонными овощами. Знакомство с далматинской кухней начните с посещение ресторана Konoba Varoš, где на гриле чудесно готовят свежую рыбу, а осьминога запекают под металлической крышкой в посуде, погруженной в угли. В Villa Spiza меню обновляется каждый день и здесь готовят более домашние блюда — обязательно попробуйте грегаду — рыбную запеканку, рецепт которой родом с острова Хвар. Если же вам хочется чего-то совсем простого, то пообедайте жареными снетками в Zlatna Ribica рядом с рыбным рынком.

Искупайтесь и позагорайте на пляже Бачвице

Сплит — один из тех городов, где можно позагорать и поплавать в море, еще даже не позавтракав. Городской пляж в виде насыпной арки в заливе Бачвице получил статус официального места для купания в 1981 году. Пляж выходит на юг и укрыт от ветра, поэтому вода здесь достаточно теплая, чтобы плавать весь год, а пляж удостоен Синего флага за чистоту. Здешние жители играют здесь в пицигин — местную игру в мяч, которая проходит на мелководье, а потом пьют холодное пиво на террасе кафе Žbirac с видом на остров Брач.

Попейте кофе с местными жителями

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Встретиться nakavu ("на кофе") — один из самых распространенных видов досуга в Сплите. Кафе всегда полны людей и невольно возникает вопрос, работает ли в этом городе кто-нибудь, кроме поваров и официантов? Самая главная локация для кафе — морской променад Рива с пальмовой аллеей. Здесь стоят столики с видом на Адриатическое море и тут всегда достаточно тепло и солнечно круглый год. В старом городе в местечке Luxor можно выпить кофе по-римски, восседая на красных подушках на ступенях Перистила. Рядом находится кафе Teak — здесь за столиками на маленькой площади местные жители пьют кофе, делятся новостями и читают газеты.

Прогуляйтесь по Марьянскому полуострову

На западе города находится охраняемый природный парк Марьян, расположенный на полуострове длиной в 3.5 км. Окруженный морем с трех сторон, с берегов острова открываются превосходные виды на острова, а на его каменистых склонах растут кипарисы, алеппские сосны, агавы и кусты ракитника с желтыми цветками. Парк исчерчен тропами, по которым можно дойти от крохотной церкви Св. Николаса до пляжа Бене на западном мысе. Чтобы сюда добраться, нужно подняться вверх на 100 ступеней по улице Сеньска через Варош и к кафе Vidilica Cafe. Отсюда, у входа в Марьян открывается красивый вид на Сплит.

Посмотрите на музыкальное представление

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Теплыми бархатными вечерами в Сплите можно сходить на концерт под открытым небом. На променаде Рива почти круглый год стоит сцена, на которой выступают самые разные музыкальные коллективы — от популярной и этнической музыки до рока. А в старом городе можно сходить в Vestibul и, если вам повезет, попасть на выступление традиционного далматинского хора — клапы, схожей с григорианскими распевами.

Продегустируйте хорватские вина

В Далмации делают очень хорошее вино. Чтобы узнать больше о местных винах, вы можете заказать персональную дегустацию в винном баре Paradox. Сомелье изучит ваши вкусы и предложит вам подборку из местных вин — здесь их более 80 сортов. К винам подают сырные платы, а летом на крыше ставят столики и вино можно пить на террасе. В соседнем баре Zinfandel можно поужинать и продегустировать местные вина с вкуснейшими стейками, салатами и пастой.

Отправляйтесь на шоппинг продуктов местных дизайнеров

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В Хорватии любят местных модных дизайнеров и с удовольствием носят одежду хорватских модельеров. В бутике Krugвыставлены коллекции четырех молодых модельеров — Dott и Chickson Chic. Одежду шьют из натуральных материалов с черными, белыми и цветочными узорами. Бижутерия Little Wonder изготавливается вручную из меди и речного жемчуга. Находящийся рядом магазинчик Arterija предлагает авангардную одежду I-GLE и сумки Minja Tarle, а в Art Market продаются работы местных художников и ремесленников, в том числе и ювелирные изделия, и уникальная одежда.

Откройте для себя современных далматинских художников

В сплитском Музее искусств можно проследить эволюцию хорватского искусства от XV века по сегодняшний день. Экспозиция начинается с работ старых мастеров и заканчивается современными видеоинсталляциями. Здесь можно увидеть, как разные художники по-своему видели Далмацию: от спокойных марин Эмануэля Видовича, сельских сцен жизни в глубоких тонах Средиземноморской палитры Игньята Йоба (так называемого хорватского Ван Гога) и до больших абстрактных полотен Эдо Муртича. Здесь также представлены несколько работ зарубежных художников — Эгона Шиле и Георга Гросса. На нижнем этаже выставлены временные экспозиции, а если ваши спутники не очень любят искусство, то они могут выпить чашечку кофе в прилегающем кафе в огороженном стеной саду.