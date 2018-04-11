Алатскиви — самый сказочный замок Прибалтики, или Как в Эстонии появился дух Шотландии

rus.DELFI.ee | Delfi Turgid
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Кто-то считал этот замок безвкусной пародией на Шотландию, а кто-то, умиляясь, утверждал, что копия даже превзошла оригинал. С тех пор прошло немало лет, а замок Алатскиви по-прежнему восхищает и поражает не только своим необычным для этих мест стилем, но и многочисленными историями и легендами, пишет rus.delfi.ee.

Как известно, замков, дворцов и мыз в Эстонии очень много. И все они достойны внимания и изучения и, конечно же, посещения. Но сегодня наш рассказ о самом роскошном и презентабельном, как когда-то говорили, замке Эстонии.

Прототипом построенного в 1885 году в неоготическом стиле дворца Алатскиви послужил знаменитый замок Балморал, принадлежащий Британской королевской семье. Конечно, Алатскиви не может соперничать со своим шотландским прообразом — эстонский замок меньше по размерам и намного скромнее, чем любимая летняя резиденция королевы Виктории. Но похожих деталей, действительно, довольно много. Поэтому неудивительно, что расположенный в естественном ландшафте замок, украшенный разными по форме и стилю башенками, часто называют шотландской сказкой в Эстонии.

Алатскиви — самый сказочный замок Прибалтики, или Как в Эстонии появился дух Шотландии
Foto: Shutterstock

Первое упоминание о поместье Алатскиви вблизи одноименного озера относится к 1601 году. Владельцев было много: сначала Алатскиви принадлежало знаменитому роду Врангелей, потом не менее известной династии Штакельбергов, а с 1870-го года управлять этими местами стало семейство баронов Нолькен. И вот один из представителей этой династии — Арвед фон Нолькен — отправился однажды на туманный Альбион, и так вдохновился архитектурой Англии и особенно Шотландии, особо полюбившейся ему, что решил воспроизвести на принадлежавших ему землях нечто похожее. Судя по всему, наибольшее впечатление на барона произвел как раз-таки шотландский замок Балморал (на фото ниже), чей спокойный силуэт и оригинальные декоративные элементы угадываются и в Алатскиви.

Алатскиви — самый сказочный замок Прибалтики, или Как в Эстонии появился дух Шотландии
Foto: Shutterstock

На постройку ушло пять лет и окончательно здание было готово в 1885 году. Арвед фон Нолькен лично руководил стройкой и постоянно контролировал процесс, чтобы его замок мечты был именно таким, каким он его придумал на плане. Новое строение многим тогда не понравилось: асимметричное (левое крыло одноэтажное, а правое представлено двумя этажами), сильно вытянутое здание с несколькими разными по размеру и стилю башнями и террасами казалось жалкой пародией на шотландский замок. По легенде, правое крыло замка оттого является двухэтажным, что супруга Арведа фон Нолькен напрочь отказалась жить в одноэтажном доме, и ее любимый супруг построил специально для нее верхний этаж, который в свое время так ругали любители изящной и симметричной архитектуры конца XIX века. Но несмотря на это, очень скоро благодаря своему оригинальному фасаду и богатому внутреннему убранству усадьба Алатскиви стала считаться одной из самых презентабельных не только в Эстляндской губернии, но и на всей территории имперской Прибалтики. К тому же людская молва молниеносно разнесла весть о стоимости этого замка — целый миллион царских рублей.

Алатскиви — самый сказочный замок Прибалтики, или Как в Эстонии появился дух Шотландии
Foto: Shutterstock

Дружное семейство Нолькенов прожило в сказочном замке Алатскиви два десятилетия. После крестьянских волнений 1905 года Нолькены из этих мест уехали, а замок, как и все поместье, постоянно сдавались в аренду до 1919 года, когда вся территория была национализирована властью новой Эстонской Республики. Между двумя мировыми войнами в замке в разное время размещалась то комендатура, то начальная школа, а то и штаб пограничников.

В советское время замок сначала был центром машинно-тракторной станции, затем здесь располагались отделения районного исполнительного комитета Калласте, а также местный совхоз, сельский совет, столовая, кинотеатр и небольшая библиотека.

Сегодня замок Алатскиви отреставрирован и открыт для посетителей. Конечно, того роскошного внутреннего убранства, слухи о котором распространялись далеко за пределы этих земель, уже не увидеть. Но местные экскурсоводы с большим удовольствием расскажут вам многочисленные легенды и удивительную историю этого сказочного замка. Кроме того, в замке можно поучаствовать в различных мастер-классах, примерить средневековые костюмы, а также организовать семинар или какое-то торжество.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Музей замка открыт:
Октябрь-Апрель: Вт-Вс 10-16:00
Май-Сентябрь: Пн-Вс 11:00-19:00
Другие даты и время посещения музея возможны по предварительной заявке: +372 52 86 598 или admin@alatskiviloss.ee

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