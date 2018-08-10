Аптечка путешественника. Какие лекарства обязательно надо взять с собой в дорогу?

Лето и не думает прекращаться, а теплая солнечная погода многих побуждает предпринимать более или менее длительные поездки. Неважно, идет речь о поездке на выходные к ближайшему озеру или нескольких неделях на пляжах Южной Европы — с собой обязательно следует взять нужные лекарства.

От боли и жара

Обязательно возьмите с собой болеутоляющие и жаропонижающие средства. Вне зависимости от цели и продолжительности поездки, никто не застрахован от головной боли, вывиха лодыжки или простудного заболевания. Сбить температуру и облегчить боль помогут известные всем препараты – ибупрофен или парацетамол. Детские болеутоляющие и жаропонижающие средства выпускаются в форме сиропов или суспензий, поэтому обязательно посоветуйтесь с аптекарем – специалист поможет выбрать идеальный препарат и подходящую дозировку.

Для улучшения пищеварения

Непривычная пища или недостаточно тщательное мытье рук могут отрицательно сказаться на пищеварении – путешественник может столкнуться как с диареей, так и с запором. Чтобы избежать таких неприятностей, имеет смысл запастись пробиотиками, а также взять с собой активированный уголь в таблетках или капсулах. Нелишним в поездке будет и препарат, содержащий лоперамид – это действующее вещество принесет облегчение при сильном расстройстве. Курс пробиотиков имеет смысл начать еще за несколько дней до того, как отправитесь в экзотические края – это поможет создать нормальную микрофлору в кишечнике, что сделает вас менее восприимчивым к возбудителям болезней.

Помощь при травмах кожи

Продолжительные походы, прогулки, занятие спортом и прочие элементы активного отдыха часто сопровождаются ссадинами, волдырями и другими подобными травмами. Обязательно следует иметь при себе кожные антисептики и средства для дезинфекции ран, а также лейкопластыри разного размера. Нелишним в аптечке будет и охлаждающий гель – это средство эффективно облегчает болевые ощущения и снимает отеки при травмах, полученных при падении, вывихах и т. п.

От отеков

Многие люди сталкиваются с отеками ног при продолжительных перелетах и автобусных или автомобильных поездках. Отеки гораздо проще предотвратить, чем пытаться справиться с ними, когда они уже появились. Причиной отеков является вынужденное положение, поэтому по возможности старайтесь периодически двигаться или менять положение. От отеков, болезненности ног и плохого кровообращения помогут медицинские компрессионные чулки, гольфы или колготки. Важно правильно подобрать такой предмет гардероба – вы должны ощущать небольшое давление, но это чувство не должно быть слишком сильным. Компрессионные чулки и прочие подобные средства улучшают венозное кровообращение, помогая предотвратить отеки. Альтернатива – гели и кремы для снятия отеков, а также всевозможные препараты и пищевые добавки, способствующие укреплению стенок сосудов. Подходящий вариант опять-таки поможет выбрать аптекарь.

Защита от солнца

У нас, в отличие от южных представителей народов, кожа не привыкла к постоянному солнечному излучению, поэтому кожу приходится защищать во избежание ожогов и травм. Находясь в поездке на свежем воздухе, обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами (кремом, стиком, спреем) с SPF-фактором не ниже 20. Для нежной кожи следует выбирать солнцезащитный фактор повыше – 30–50. Для детей лучше подойдут водостойкие солнцезащитные кремы – вы будете уверены, что их кожа защищена даже тогда, когда они беззаботно плещутся в воде. На всякий случай с собой в поездку следует взять и охлаждающий гель после загара – вдруг избежать ожога все же не удастся. Такие средства успокаивают кожу и облегчают неприятные ощущения, вызванные солнечным ожогом.

Если вы не чувствуете себе в аптеке как дома – обратитесь к аптекарю. Специалист поможет вам подобрать необходимые лекарства и прочие средства исходя из пункта назначения и возраста членов семьи. И ни в коем случае не забудьте в предотпускной суматохе взять с собой все рецептурные лекарства, которые принимаете вы или члены вышей семьи. Рецептурные препараты, в частности лекарства, которые могут потребоваться аллергику, обязательно должны быть под рукой в любой ситуации.