Аттракцион невиданной щедрости: Более 450 отелей по всему миру примут гостей бесплатно

Delfi Turgid
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Аттракцион невиданной щедрости: Более 450 отелей по всему миру примут гостей бесплатно
Foto: Shutterstock

С 19 по 25 ноября пройдет акция Barter Week, в рамках которой 450 отелей в 60 странах мира примут постояльцев не за деньги, а в обмен на какие-либо товары или услуги – по бартеру, пишет портал 34travel.me.

Barter Week организует итальянский сайт Bed and Breakfast, поэтому не удивительно, что многие отели-участники находятся в Италии: в Милане, Риме, Неаполе, Вероне. Однако помимо европейских есть и всякие экзотические направления: Перу, Эквадор, Фиджи, Буркина-Фасо и даже Монголия. В Латвии, к сожалению, нет отелей, которые примут участие в акции, зато в соседней Литве такие смельчаки нашлись.

Чаще всего в качестве бартера подходит сделать что-то по уборке. Также распространены запросы на творческую работу вроде росписи стен, создания предметов декора или разработки дизайна сайта. Все предложения можно изучить на сайте Barter Week.

Сайт Bed and Breakfast впервые запустил необычную акцию в 2009 году. Во время ивента маленькие отели предлагали пожить у них бесплатно в обмен на уборку в номерах, починку сантехники или что-то еще. К 2016 году затея набрала обороты: тогда в акции приняли участие около 2000 отелей.

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Delfi Turgid

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